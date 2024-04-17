С передачей ATACMS, но в кредит: в Конгрессе появился текст нового законопроекта о помощи Украине

Эпопея с принятием военной помощи Украине продолжается

На сайте Палаты представителей Конгресса США появились тексты законопроектов по выделению помощи Украине, Израилю и Тайваню. Как и обещал спикер Майкл Джонсон, они были поданы тремя разными документами.

Соответствующие документы можно найти на сайте Конгресса США. В украинском законопроекте предусмотрено выделения 61 миллиарда долларов на военную помощь.

Из этой суммы 23 миллиарда будет предусмотрено на пополнение арсенала США. Помимо того, в документе четко содержится норма о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS и аналогам.

Помощь планируется предоставить на кредитной основе, а для покрытия этих расходов предлагается конфисковать часть замороженных российских активов. Президент США в свою очередь имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года.

Также документ требует от Госдепартамента и Пентагона представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия.

Напомним, что в октябре прошлого года Президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. Документ был проголосован в Сенате США, но не был пропущен через Палату представителей.

В случае принятия отдельного документа по помощи, ему вновь придется пройти через Сенат.