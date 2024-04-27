Судьбу замороженных активов РФ определят уже в начале июня: Малюська назвал три возможных сценария

Первый шаг США уже сделали

Использование замороженных активов России для помощи Украины еще обсуждается. Коллективное решение, принятое в ходе дискуссий, было объявлено на саммите G7.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона. Он также назвал три сценария развития событий, которые можно ожидать.

"США сделали первый важный шаг. Они приняли решение предоставить право администрации США о конфискации российских активов. Полностью, не полностью, проценты, доходы от них — не имеет значения. Право было предоставлено. США показали, что юридически это законно", — заявил министр.

По его словам, США прилагают усилия, чтобы подтянуть под эту стратегию и остальные страны, однако единодушного решения достичь сложно, поэтому продолжаются дискуссии.

"Вариантов множество. Дискуссии продолжаются. Но ключевая вещь — это должно быть коллективно. Коллективное решение в Италии будет озвучено (на саммите G7, — ред.). Думаю, мы будем понимать еще в начале июня, что будет с активами", — заметил Малюська.

Какие сценарии развития событий возможны

По словам министра юстиции, возможен супероптимистический сценарий, при котором будет произведена конфискация замороженных ныне российских активов.

В случае нейтрального сценария, как говорит Малюська, будут изъяты доходы под определенный заем, чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет наперед, были выплачены уже сейчас одним траншем.

При пессимистическом сценарии возможен только текущий вычет доходов, начисленных от российских активов.

"Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о радикальном решении", — сказал Малюська.

Ранее "Телеграф" писал, что все же страны G7 все больше склоняются к использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине.