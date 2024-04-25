Член общества финансовых аналитиков и экс-член Совета НБУ специально для "Телеграфа" объяснил, как улучшить эффективность экономических ограничений агрессора

Санкции против страны-агрессора – РФ – довольно болезненная тема. Россияне научились их обходить различными способами. Главная проблема применения санкций – это эпизодичность их влияния на ценовой потолок для российской нефти, который ввели в конце 2022 года страны G-7. В первом полугодии 2023 года цена держалась возле установленной отметки, но затем вышла за установленные пределы из-за использования Россией теневого танкерного флота. К уровню в 60 долларов цена на Urals вернулась только в декабре 2023 года, а теперь снова 70—85 долларов.

Вместе с тем уменьшился и дисконт между марками Brent и Urals, что и указывает на неэффективность влияния санкций на цену. Санкции должны быть такими, чтобы цена на нефть Urals удерживалась на уровне ниже 60, а желательно ближе к 40 долларов за баррель. Но закручивать санкционные гайки по цене нужно, когда выровняется дисконт между Brent и Urals, а для этого нужно сделать ряд шагов.

Во-первых, необходимо вводить санкции против страховщиков, обеспечивающих страховую защиту контрабандных перевозок российской нефти, а это российский Ингосстрах и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принадлежащая Центробанку РФ, а также ряд других компаний.

Во-вторых, нужно разъяснять перевозчикам из разных стран и администрациям транзитных портов и портов назначения, что РНПК и Ингосстрах не имеют средств, чтобы возмещать ущерб в случае аварий старых танкеров, а их полисы и перестраховая защита, по сути, фиктивные.

В-третьих, целесообразно штрафовать и блокировать счета компаний-перевозчиков, транспортирующих контрабандную нефть.

И, наконец, в-четвертых, в конце концов нужно начать идентификацию и конфискацию неофициальных фондов россиян по всему миру. Не секрет, что Роснефть, Газпром и другие госкомпании ведут двойную бухгалтерию, а их менеджмент держит немалую ликвидность в офшорных зонах. Именно эти неофициальные фонды и были использованы в 2023 году для покупки более 100 танкеров, из которых создан так называемый теневой танкерный флот, который помог РФ в обходе санкций. Без этих денег пробить ценовой потолок было бы проблематично.

Дополнительно следует ввести санкции против Агентства страхования вкладов (аналог украинского ФГВФЛ), которое активно финансирует дефицит бюджета РФ, покупая облигации федерального правительства, и поставляет на российский рынок валюту за счет конфискованных за пределами РФ валютных вкладов у беглых банкиров. Интересно, что сам действующий глава АСВ уже давно под санкциями из-за своей работы в Крыму, но АСВ — нет.

Также мир должен разобраться с иностранными банковскими группами, оставшимися в РФ. Вопрос здесь достаточно пикантный, поскольку часть банковских групп остается на Московии в заложниках. Такие, как, например, американский Citi, который сильно сократил там бизнес, распродав кредитный портфель, и функционирует номинально. Но есть примеры, когда, наоборот, за время войны прибыли нарастили, а сейчас еще расширяют там бизнес. Думаю, ЕС, США, Украина и Япония должны договориться между собой о совместном механизме дополнительного налогообложения тех групп, которые наживаются на войне в Украине и не принимают меры по уменьшению своего присутствия в РФ.

В целом относительно прогнозов о росте ВВП РФ в 2024 году я бы сейчас оценок не давал. Санкции – это игра в шахматы. США, ЕС и Великобритания приняли совместное решение по поддержке Украины. Вряд ли они будут тормозить санкционные механизмы, поскольку теперь заинтересованы в том, чтобы выделенной помощи хватило на противостояние с РФ. Здесь есть прямая зависимость — чем эффективнее санкции, тем больше вероятность поражения РФ, а в ней заинтересованы теперь все союзники.