Санкции подождут: США возобновили работу с крупнейшими российскими банками, в чем причина

Разрешение временное

Министерство финансов США временно разрешило производить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года.

Об этом свидетельствует лицензия, выданная американским министерством. Среди банков, получивших временную лицензию, названы банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Для справки: США начали вводить санкции против российских финансовых институтов с 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные банки в 2023 заплатили РФ больше налогов, чем до вторжения.