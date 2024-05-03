Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин об обстановке на фронте

Замглавы ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что число боевых солдат врага на фронте 514 000. Это созвучно с недавним заявлением американского генерала Кристофера Каволи, который называл цифру в 470 000 российских солдат. Округлим — пол миллиона. Эта цифра логична на фоне всех ВС РФ, где занято более одного миллиона человек, так как, напомню, боевые части это всегда около 30% (5% плюс или минус) от всего войска.

Беря озвученное число всех Сил обороны Украины в миллион человек мы получаем около 300 000 боевых солдат у Украины. Но если у РФ пол миллиона это только ее армия, без Росгвардии, полиции, ФСБ и тд. то у Украины этот миллион, это включая и пограничную службу, и полицию, и СБУ и ГУР и НГУ и тд. То есть можно допустить, что только боевые силы ВСУ, это примерно 200 000 солдат. Против полмиллиона. Плюс часть сил Украина держит на границе с Беларусью, у Приднестровьяи и тд.

У ВС РФ не просто численный перевес, это подавляющий численный перевес, который в совокупности с преимуществом в ударной авиации и приводит к тем результатам, которые мы видим — медленному, но постоянному прогрызаннию обороны и продвижению вперед. Да, большой ценной. Постоянно сжигая своих людей, где Украина перемолола уже более 100 000 оккупантов (с вагнеровцами и боевиками ОРДЛО), а суммарно все потери врага насчитывают под 500 000.

Нам в Израиле (да и на Западе вообще) важно знать и понимать эти цифры, для адекватного понимания ситуации и трезвых оценок. Когда украинцы где то отошли, а русские продвинулись, это происходит не потому что украинцы в чем то паршивы, нет, на украинцев нужно ровняться и учится у них, а только потому что, как говорит украинский бригадный генерал Игорь Скибюк — "Сила врага — это его масса. Масса решает".

Что можно сделать в такой ситуации? Бить там, где враг слаб, а не там, где он силен. Например взять Приднестровье. Это изолированный участок, куда РФ не может перебросить силы. Преимуществ дает уйма, на вскидку: много военнопленных — больше обменный фонд, трофейное оружие, обкатка новобранцев в операции где высокая вероятность успеха, демонстрация сильной позиции — Украина сама устраняет гнойники порождаемые Россией, вывод войны за пределы самой Украины — слом правил, которые Киеву навязывают.

Снова, это только навскидку, плюсов уйма, от уменьшения количества сил, которые затем нужно будет держать на том направлении и вплоть до создания прецендента для Молдовы, Румынии (НАТО) и тд. который еще больше подхлестнет их потенциальное вмешательство в войну. Желание чтобы война, то есть хаос, был ограничен только внутри самой Украины, это не только желание Кремля, этого хочет и Запад. Киеву нужно ломать эти правила, так как с такой диспропорцией в силах, игра по навязываемым правилам — путь к краху.

Занятие Приднестровья это только один вариант из многих вырисовывающихся, которые я по понятным причинам озвучивать не стану. А этот озвучил не только потому что он очевиден и на поверхности, но и потому что к нему призывают и украинские офицеры, Богдан "Тавр" Кротевич например. Такие действия в совокупности с поисками новых качественных решений (концентрация беспилотных систем с целью создания массы машин на отдельных участках) должны быть не исключениями, а правилом.

Источник: Facebook-страница Игаля Левина.