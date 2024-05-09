Все же серьезно болен? Путин удивил видом на встрече 9 мая: видео быстро заменили

"Президент" пытался не подавать виду, что с ним что-то не так

Болезненный внешний вид российского диктатора Владимира Путина, на который уже неоднократно обращали внимание в сети, вновь дает о себе знать. В последних роликах с участием российского "лидера"он буквально еле передвигается.

Так, в четверг, 9 мая, Telegram-канал SHOT опубликовал отрывок видео, на котором Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На кадрах видно, что диктатор сильно хромает, хотя тот старался не подавать виду, что с ним что-то не так.

Отметим, что видео оперативно было удалено после публикации.

Стоит добавить, что странности в поведении и внешнем виде Путина замечали много раз. К примеру, когда в октябре диктатор встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Пекине, он хромал на правую ногу и заметно нервничал. В этот раз он также хромает на правую ногу.

Также в феврале 2024 года бывший руководитель Секретной разведки Великобритании МИ-6 Ричард Дирлав предположил, что у российского "президента" помимо онкологии и проблем с сердцем может быть еще и болезнь Паркинсона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков взялся комментировать слухи о болезнях диктатора, но сделал только хуже.