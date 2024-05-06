Миллиарды Путина на оборону и восстановление Украины: решится ли Запад передать Киеву замороженные российские активы

Среди стран Европы есть противники конфискации замороженных активов Кремля.

Более двух лет политики, юристы и экономисты со всего мира размышляют над дилеммой: можно ли забрать у России и отдать на нужды Украины около 282 миллиарда долларов замороженных российских активов?

Речь о международных резервах Центрального банка РФ, заблокированных странами "Группы семи" (G7), ЕС и Австралией в ответ на полномасштабную агрессию Москвы против Украины.

В ответе на запрос "Телеграфа" Министерство юстиции Украины констатирует: на международном уровне продолжаются дискуссии по конфискации российских активов, однако окончательное решение пока не принято.

Вопрос того, что делать с активами Центробанка РФ – среди основных на повестке дня саммита G7, который пройдет с 13 по 15 июня в Италии. Рассказываем, что известно сейчас.

Что предлагают США и Европа

Сейчас у партнеров Киева есть три основных варианта:

1 – конфискация всех замороженных российских активов в пользу Украины;

2 – передача Украине доходов от замороженных российских активов;

3 – передача Украине замороженных активов в виде кредита или выпуск облигаций.

Главными сторонниками конфискации суверенных активов РФ в различных вариантах выступают США и Великобритания, располагающие примерно 5 и 32 миллиардами долларов таких ресурсов соответственно.

Впрочем, окончательное слово остается за странами-членами Европейского Союза, где сосредоточена львиная доля активов: более двух третей из них хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Это около 190 млрд долларов в виде ценных бумаг и наличных, которые приносят прибыль, которую и хотят отдать Украине.

"Считаю, что нам срочно нужно найти способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине финансировать оборону и реконструкцию. Для этого есть веские аргументы — правовые, экономические и моральные. Но мы обязаны действовать вместе и взвешенно", — заявила в конце февраля 2024 года министерша финансов США Джанет Йеллен.

24 апреля президент Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект "Об восстановлении экономического благополучия и возможностей для украинцев" (англ. коротко REPO). Глава Белого дома получил полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов РФ с последующей передачей средств в специальные фонды: компенсационный и "Фонд поддержки Украины".

Впоследствии эти активы по решению государственного секретаря США могут быть переданы будущему международному компенсационному механизму, использованы для восстановления Украины или переданы Киеву как гуманитарная или экономическая помощь.

Но любые шаги возможны только после подтверждения того, что это "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", а действия скоординированы с лидерами "Группы семи". Поэтому администрация Байдена не будет принимать решения без согласования с партнерами в июне.

Хотя изначально Штаты пытались убедить ЕС в необходимости полной конфискации российских активов, по последним данным, Вашингтон обсуждает с союзниками предложение предоставить Киеву пакет на 50 миллиардов долларов и погасить эту сумму за счет доходов от российских активов, которые заморожены в Европе, и на которые начисляются проценты.

По данным Bloomberg, американский план в случае его согласования заменит предложение Европейского союза. Так, в конце апреля 2024 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных активов РФ". Для этого уже подготовлено соответствующее законодательство.

"Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно. Теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах", — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что механизм сможет приносить 3 миллиарда евро (или 3,2 миллиарда долларов) в год. 90% от суммы планируют направить на срочные военные нужды обороны Украины через Европейский фонд мира (англ. European Peace Facility). Это предложение получило одобрительные отзывы от большинства стран-членов ЕС. Против открыто выступили Австрия и Венгрия.

В то же время Лондон предлагал предоставить Киеву замороженные активы в кредит: "Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, фактически использующих замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их вернем, когда Россия выплатит репарации", – объяснял министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон.

Западные столицы обеспокоены тем, что любое радикальное решение создаст опасный прецедент в международном праве и будет представлять угрозу для других стран, держащих свои активы на Западе. Мол, такой шаг поставит под угрозу международный правопорядок и стабильность функционирования финансовой системы.

По информации The Wall Street Journal, одним из самых ожесточенных противников попыток изъять часть замороженных активов Кремля выступает Германия.

"Германия опасается, что конфискация, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны", — отмечает издание.

Отказ от конфискации также лоббировали третьи страны, в том числе Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоенные будущим собственных резервов, хранящихся на Западе.

Возможна ли конфискация по международному праву

Конфискация российских активов – это вопрос, который имеет не только политическое измерение, но и правовое.

"В международном праве действительно были бы основания для оправдания конфискации активов. Основным инструментом является институт контрмер. Контрмеры — это меры реагирования на первичное противоправное деяние. В этом случае, очевидно, это вторжение, агрессия России против Украины, которая очень четко установлена, как противоправное действие согласно международному праву.

Само по себе даже замораживание активов есть тем, что не соответствует международному праву, поскольку оно посягает на возможность владельца активов распоряжаться ими по своему усмотрению, вызывает проблемы с точки зрения государственного иммунитета и т.д. Но даже для замораживания контрмеры уже в значительной степени были оправданием. Основа есть. И она использовалась по крайней мере для некоторых аспектов мер, которые были предприняты в отношении российских активов за рубежом", — объясняет "Телеграфу" Пьер Клейн, профессор в Центре международного права Свободного университета Брюсселя. Он принимал участие в создании специального меморандума по результатам изучения этого вопроса.

Правовая загвоздка состоит в том, что контрмеры, во-первых, рассматриваются не как инструмент наказания, а скорее давления на правонарушителя, чтобы тот вернулся к международным обязательствам.

Во-вторых, контрмеры являются временными и обратимыми по своей природе. К примеру, если Россия прекращает оккупацию регионов Украины и выводит свои войска, активы разблокируют – в контрмерах больше нет смысла. "Отмотать" все обратно в случае конфискации не получится.

"Конфискация активов направлена на обеспечение репараций за ущерб, причиненный Украине. И это определенным образом переносит нас в другую сферу. Это то, что называется вторичным обязательством. Обязательства относительно репараций, отдельного от противоправных действий [России], не существует, – объясняет профессор Клейн. – Нет элемента обратимости".

Единого мнения по этому вопросу у юристов нет, констатирует он. Однако, если будет иметь место соответствующее политическое решение, прецедент, к которому можно обратиться, существует.

"Генеральная Ассамблея ООН в одной из принятых резолюций по ситуации в Украине отметила обязанность России возместить ущерб, нанесенный Украине, и предложила создать для этого специальный механизм. У нас есть прецедент для этого. Более 20 лет назад ООН создала такой механизм для урегулирования последствий вторжение Ирака в Кувейт. Были разрешены очень значительные репарации, что руководствовалось международным механизмом".

Если политики все же достигнут консенсуса именно в части конфискации около 282 миллиарда долларов активов Центробанка РФ, может быть принято политическое решение, за которым в каждой стране будет следовать адаптация внутреннего законодательства, которое позволит выполнить решение.

"Государства, на территории которых находятся эти активы, должны принять коллективное решение и достичь согласия относительно мер, которые они готовы принять по этому поводу. Это само по себе проблематично, поскольку мы отдаем себе отчет в том, что активы расположены в ограниченном количестве стран, некоторые из них небольшие по размерам, например Бельгия, где расположена штаб-квартира Euroclear.

Понятно, что Бельгия не может принимать такое решение самостоятельно, и это должно быть коллективное политическое решение. Со стороны бельгийских властей есть очевидный страх подвергнуться любым мерам реагирования или отплаты со стороны России. Поэтому они действительно очень обеспокоены тем, какую реакцию эти меры могут вызвать. Для них нет никаких сомнений, что единственным способом двигаться дальше является коллективное политическое решение", – разъясняет Пьер Клейн.

На что могут пойти замороженные активы РФ

Позиция Украины состоит в том, чтобы через международный механизм направить замороженные российские активы на восстановление инфраструктуры, разрушенной армией РФ. На февраль 2024 года было установлено, что для этих нужд необходимо почти 486 миллиардов долларов, что уже значительно превышает сумму активов в распоряжении международных партнеров.

В прошлом месяце Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Поддержка обновления Украины". ПАСЕ призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы; а также призвала государства-члены СЕ и страны, не входящие в него, активно сотрудничать для скорейшей передачи российских государственных активов в созданный компенсационный механизм.

2 апреля 2024 года в Гааге была запущена первая составляющая компенсационного механизма — международный Реестр убытков, в который пострадавшие украинцы уже могут подать свои заявления.

Как разъяснил в ответ на запрос "Телеграфа" Минюст, на сегодняшний день подать заявление можно по первой категории "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества". Ожидается, что другие категории будут запущены в течение года. В общей сложности Реестр убытков будет принимать заявления о более чем 40 категориях убытков. Но пока подача обращения не означает автоматического получения компенсации.

"Реестр убытков не имеет никаких функций по определению ответственности и установлению или выплате каких-либо компенсаций. Такими полномочиями будут наделены комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд соответственно, которые будут созданы в рамках международного компенсационного механизма в будущем", — отметили в Министерстве юстиции.

Сейчас идет работа над подготовкой вместе с международными партнерами, собственно, правового инструмента, на основе которого создадут упомянутую компенсационную комиссию, которая будет присуждать выплаты.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" эксперт по энергетике Александр Кацуба рассказал, что у Украины есть по меньшей мере три сильных стороны, которые обязательно следует учесть о восстановлении и развитии государства в будущем.