США не конфискуют российские активы без участия ЕС и G7: СМИ объяснили, почему именно так

Желание США координировать усилия с партнерами действительно значительно замедлит процесс

Среди ряда законопроектов для национальной безопасности США, которые 24 апреля подписал президент Джозеф Байден после утверждения Конгрессом, есть и тот, что разрешает Соединенным Штатам конфисковать активы российского террористического режима. Однако США вряд ли прибегнут к конфискации без согласия на это членов G7 и Европейского Союза.

Об этом пишет издание Associated Press. Отмечается, что в США заморожено только пять миллиардов долларов активов РФ, в то время как более 260 млрд находится на территории Европейского Союза.

Новый закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев, подписанный Байденом, требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов на территории Штатов. Начать поиск должны в течение 90 дней, отчитаться конгрессменам – в течение 180 дней. Через месяц после этого президент США получит право арестовывать, конфисковать и передавать права на любые российские суверенные государственные активы в рамках американской юрисдикции.

Похоже, закон достаточно рабочий, однако в США хотят продолжить консультации с союзниками и действовать вместе. Издание отмечает, что такой подход ухудшит и замедлит процесс. Впрочем, даже в законе это прописано отдельным моментом – любые усилия США по поиску, конфискации и передаче активов РФ должны осуществляться вместе с G7 и Евросоюзом.

Министр финансов США Джанет Йеллен также заявила, что Штаты не будут действовать без поддержки союзников. К тому же у нового закона есть ряд критиков; хотя большинство из них безусловно получает зарплату из Кремля, есть и такие, кто совершенно откровенно переживает за репутацию доллара, как доминирующей мировой валюты. Они считают, что конфискация активов может вынудить другие страны, прежде всего Китай – крупнейший собственник казначейских обязательств США – отказаться хранить свои резервы в долларах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

В то же время Великобритания предлагала Украине одолжить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена платить Киеву по окончании войны.