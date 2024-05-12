Укр

"Почти ничто": в Минюсте Украины заявили о необходимости полной конфискации российских активов

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Малюська считает три миллиарда евро смешными деньгами Новость обновлена 12 мая 2024, 02:09
Малюська считает три миллиарда евро смешными деньгами. Фото facebook Denis Malyuska

Украина будет требовать полной конфискации активов России несмотря на мнение западных стран по этому поводу

Прибыли от замороженных активов российских террористов в размере трех миллиардов евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.

Об этом говорится в комментарии министра юстиции Дениса Малюськи изданию Politico во время встречи министров юстиции стран G7 в Венеции. Малюська отметил, что этой суммы до смешного мало.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, 3 миллиарда евро — это на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", — сказал он.

Малюська считает, что решение о выделении доходов – это хороший первый шаг. Но Украина будет требовать полной конфискации активов России, несмотря на мнение западных стран на этот счет.

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны", – добавил он.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение о конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.

Теги:
#Активы #Война #Конфискация