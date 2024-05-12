"Почти ничто": в Минюсте Украины заявили о необходимости полной конфискации российских активов

Украина будет требовать полной конфискации активов России несмотря на мнение западных стран по этому поводу

Прибыли от замороженных активов российских террористов в размере трех миллиардов евро в год, которые Европейский Союз планирует передавать Украине – это "почти ничто" в масштабах войны. Для победы Украине необходимо финансирование на сотни миллиардов.

Об этом говорится в комментарии министра юстиции Дениса Малюськи изданию Politico во время встречи министров юстиции стран G7 в Венеции. Малюська отметил, что этой суммы до смешного мало.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, 3 миллиарда евро — это на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", — сказал он.

Малюська считает, что решение о выделении доходов – это хороший первый шаг. Но Украина будет требовать полной конфискации активов России, несмотря на мнение западных стран на этот счет.

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны", – добавил он.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов России. Речь идет о 300 млрд долларов. Однако в Европе не поддержали это решение, а позже вообще предложили вернуть деньги России. Но при условии, что она не будет претендовать на украинские территории. На Западе боятся распоряжаться деньгами России, поскольку опасаются возмездия Путина.

А 8 мая 27 послов стран-членов Евросоюза приняли решение о том, что Украине будут направлены проценты от замороженных российских активов. Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что окончательное решение о конфискации российских активов планируют объявить на саммите G7. Он состоится в начале июня.