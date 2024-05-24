Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, что является главным сюжетом отношений Пекина и Запада

Ряд недавних заявлений и сообщений подвигли некоторых к выводу, что происходит какое-то резкое обострение между Китаем и Западом. Но я так не думаю.

Заявление, которое сделал министр обороны Британии Грант Шэппс по поводу возможных поставок военных товаров из КНР в РФ, выглядит достаточно странно. Во-первых, там не утверждалось, что такие поставки точно фиксируются британцами. Шэппс лишь предполагал, что они могут быть. Во-вторых, мы и так знаем, что товары двойного назначения экспортируются из Китая в Россию фактически с начала ее вторжения в Украину. В-третьих, в США заявили, что у них нет данных о прямых военных поставках из КНР в РФ. Тем самым американцы дезавуировали заявление британцев.

Что касается ситуации вокруг Тайваня. Военные учения там Китай проводит регулярно. Порой несколько раз в год. Тут нет ничего, выходящего за рамки обычной деятельности КНР.

Скорее, многие медиа, в основном западные, подогревают кричащими и тревожными заголовками интерес к этой теме. Пытаясь создать впечатление, что происходит нечто необычное, угрожающее.

На мой взгляд, ничего нового не происходит. КНР, как и ранее, конкурирует с Западом, проводит время от времени учения вокруг Тайваня – для демонстрации силы. Тем более сейчас есть повод – инаугурация нового тайваньского президента.

Главным же сюжетом китайско-западных отношений сейчас, как по мне, являются не заявления Британии, не разговоры о поддержке Китаем России, а торговая война, которая разворачивается между КНР и США. Речь о росте тарифов на китайские электромобили со стороны США – и ответе от КНР в виде санкций против ряда американских компаний.