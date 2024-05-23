Китай не подливает масло в огонь "украинского кризиса"

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отреагировало на обвинение Великобритании, что КНР передает России оружие, используемое в войне с Украиной. Такие утверждения в ведомстве назвали "безответственной клеветой".

Об этом сообщили в МИД Китая. Отмечается, что КНР не только не поставляет оружие, но и пытается как можно более дипломатично решить "украинский кризис".

"Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай - именно Лондон помешал Москве и Киеву достичь соглашения два года назад", — заявили в МИД КНР.

Напомним, по данным британской разведки, Китай поставляет оружие России или может готовиться к его отправке. При этом детали в Минобороны Великобритании не раскрыли.

После этого громкого заявления в США приняли свою сторону, отметив, что пока нет информации о поставках Китаем какого-либо вооружения российскому террористическому режиму. В то же время Белый дом не может проверить заявление, сделанное в отношении Китая министром обороны Британии Грантом Шаппсом.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно Великобритания и ее премьер-министр Борис Джонсон не дали Украине и РФ договориться. Эти же обвинения каждый раз опровергали западные партеры нашего государства.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое заявление прозвучало об Украине во время встречи лидера КНР Си Цзиньпин с диктатором Владимиром Путиным.