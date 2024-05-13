Сцепить зубы и включить дипломатию: генерал дал совет, как Киеву вести себя с Пекином

Деколонизация и декоммунизация в Украине заставили изменить отношение Китая к нам

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу, который состоялся на прошлой неделе, оставил горький осадок у украинцев. В переговорах с лидерами Франции, Венгрии и Сербии руководитель КНР продвигал не только экономические интересы своей страны, но и свой "мирный план", имеющий мало общего со справедливым миром. И даже высказывал возмущение, когда его критиковали за сближение с Россией на фоне войны, развязанной той против Украины.

Ветеран Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", в какие игры играет Китай – и почему Киеву следует быть осторожным в отношениях с Пекином.

Российско-украинская война дает Китаю ряд преференций, поясняет Василий Богдан.

Во-первых, формирует имидж КНР как глобального лидера автократии.

Во-вторых, позволяет использовать РФ в своих торгово-экономических интересах (насыщает ее рынок своими товарами, скупает дешево ресурсы).

В-третьих, де-факто и де-юре закрепляет за собой территории на Дальнем Востоке и в Сибири, заселяя их китайцами и подводя под законодательство КНР.

"И чем слабее будет РФ, тем быстрее Китаю удастся реализовать свои исторические территориальные претензии касательно земель, которые когда-то отняла у него монархическая Российская империя", – считает эксперт.

По его мнению, отсюда – и маневры китайского руководителя, его попытки балансировать между разными сторонами этой войны и проблемами, ей вызванными.

"Несмотря на то, что это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, Китаю удается продолжать свою игру. И благодаря массивному использованию своих спецслужб, и благодаря вовлечению китайской мафии ("Триада"), которая в такой автократической стране как нынешняя КНР поставлена на службу интересов данного государства и реализации идеологии местной Компартии. Это жесткая полицейская держава, где нет ни свободы слова, ни демократии, где преследуются элементы национальной идентичности (это и Синьцзян-Уйгурский автономный район, и тот же Тибет)", – подчеркивает ветеран внешней разведки.

Такой подход, акцентирует он, в значительной мере объединяет Китай с Россией, Северной Кореей, Ираном, другими авторитарными странами того же арабского мира.

"Учитывая вышесказанное, Украине нет смысла рассчитывать на конструктивную позицию Китая по урегулированию широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны", – уверен Василий Богдан.

До сих пор остаются неопределенными позиции Си Цзиньпина по участию в Глобальном форуме мира, намеченном на середину июня в Швейцарии.

Нет ясности и в том, каким видит КНР прекращение войны и приход в Украину справедливого мира, базирующегося на международном праве и Уставе ООН.

"Если в начале независимости Украины, вскоре после распада СССР, между нами и Китаем были более-менее приемлемые отношения, то потом они ухудшались. В том числе по мере того, как в Украине проводили деколонизацию, декоммунизацию, Китай стал реже становиться на нашу сторону.

Факт запрета Коммунистической партии Украины был в Пекине воспринят, мягко говоря, не положительно. Ранее лидер украинских коммунистов Петр Симоненко периодически навещал Китай, проводил там переговоры. Высказывались надежду, что это пойдет на пользе Украине.

На это, кстати, рассчитывал в свое время и президент Леонид Кучма. Но – "не так сталося, як гадалося". Украинские коммунисты встали на путь предательства национальных интересов нашей страны. Поддержали российскую агрессию. И не оставалось ничего иного, кроме как запретить деятельность КПУ. А Симоненко сбежал в сопровождении российских спецназовцев в РФ вскоре после начала широкомасштабной агрессии", – напоминает Василий Богдан.

Всё это, акцентирует он, влияет на позицию Си Цзиньпина по Украине.

"На постсоветском пространстве китайский лидер сейчас видит несколько стран, с которыми считает необходимым развивать отношения. Это, понятно, РФ, а также Казахстан, где есть серьезное влияние Китая и возможность развивать выгодные ему отношения. Ну, а в Европе забросил "удочки" в известные пророссийскими настроениями Венгрию и Сербию, а также попытался найти подход к одному из лидеров ЕС – Франции. С последним, похоже, не особо получилось", – констатирует генерал.

Несмотря на вышесказанное, эксперт считает, что украинская дипломатия, наше высшее военно-политическое руководство должны прилагать максимум усилий (через посольство, другие рычаги влияния) для налаживания отношений с КНР.

"Ведь Китай – это не только огромный рынок, но и постоянный член Совбеза ООН. К тому же является одним из гарантов печально известного Будапештского меморандума. И нам важно постараться достучаться и до разума, и до совести, и до сердца китайского руководства. Хотя понятно, что в большой геополитической игре чувства и ценности зачастую отметаются. Тем не менее Украине следует сцепить зубы, действовать дипломатично – и предлагать конкретные вещи, которые будут и в наших национальных интересах, и выгодны КНР", – уверен Василий Богдан.