Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, що є головним сюжетом відносин Пекіна та Заходу

Низка нещодавніх заяв та повідомлень спонукали деяких зробити висновки, що відбувається якесь різке загострення між Китаєм та Заходом. Але я так не думаю.

Заява, яку зробив міністр оборони Британії Грант Шаппс з приводу можливого постачання військових товарів з КНР до РФ, виглядає досить дивною. По-перше, там не стверджувалося, що такі постачання точно фіксуються британцями. Шаппс лише припускав, що вони можуть бути. По-друге, ми й так знаємо, що товари подвійного призначення експортуються з Китаю до Росії фактично від початку її вторгнення до України. По-третє, у США заявили, що у них немає даних про прямі військові постачання з КНР до РФ. Таким чином американці дезавуювали заяву британців.

Щодо ситуації навколо Тайваню. Військові навчання там Китай проводить регулярно. Іноді кілька разів на рік. Тут немає нічого, що виходить за межі нормальної діяльності КНР.

Швидше, багато медіа, переважно західні, підігрівають кричущими і тривожними заголовками інтерес до цієї теми. Намагаючись створити враження, що відбувається щось незвичайне, загрозливе.

На мою думку, нічого нового не відбувається. КНР, як і раніше, конкурує з Заходом, проводить час від часу навчання навколо Тайваню – для демонстрації сили. Тим більше зараз є привід – інавгурація нового тайванського президента.

Головним сюжетом китайсько-західних відносин зараз, як на мене, є не заяви Британії, не розмови про підтримку Китаєм Росії, а торговельна війна, яка розгортається між КНР і США. Йдеться про зростання тарифів на китайські електромобілі з боку США – і відповідь від КНР у вигляді санкцій проти низки американських компаній.