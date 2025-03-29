В Лиге Путина может появиться американская команда
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В РФ с помощью хоккея хотят показать видимость дружбы с США
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которую в основном входят российские клубы, может появиться американская команда. К слову, по словам главы Кремля Владимира Путина, именно он придумал данную лигу.
Об этом сообщает "Матч ТВ". Что-то подобное уже случалось на фоне дружбы РФ и Китая. Тогда в КХЛ приняли китайский клуб "Куньлунь". Российские власти, похоже, хотят собрать американских и канадских легионеров, играющих в КХЛ, и разместить их в одной команде, выдав это все как клуб из США.
"Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США.
Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился "Куньлунь", который теперь базируется в Мытищах.
Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда.
Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от IIHF.
Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление", – сообщил "Матч ТВ" источник из КХЛ, приближенный к ситуации.
В сети лишь посмеялись над этой идеей.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным согласился провести хоккейный поединок между представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и КХЛ. Друг Украины Доминик Гашек раскритиковал американские власти за подыгрывание РФ.