Бывший нардеп, журналист и блогер рассказал, как за год беженцы из Бахмута адаптировались к жизни в селе и стали "своими"

В старом родительском доме живут беженцы. Из Бахмута.

Почти с первых дней "вторжения". Все потеряли.

Первый год было им тяжело. Дом – старый. Электричество, вода — все очень древнее и изношенное. Не знали, как к огороду подступится, с какой стороны. Даже не сажали ничего, потому что не хватало аграрного опыта. На грядках поросли "джунгли". По-украински — ни слова…

Помогали чем могли. Советовали.

Я их не трогаю, не беспокою. Заезжаю раз в год, чтобы спросить, как обстоят дела. Вчера заехал.

Женщина работает в деревенском кафе под названием "Маркиза", мужчина тоже где-то пристроился. Зеленые огороды: картофель, капуста, перец, кукуруза, помидоры. Там, где была "кабица", густо растет рассада. Пожалуй, на продажу.

Посажены новые цветы. Открытый погреб настежь:

— Пусть просохнет, потому что отсырел за зиму.

По огороду ходят семь рыжих куриц.

— Завели недавно, — рассказывают. Дали мне яиц "на подарок".

– А ну, киш! — говорит женщина. — Чтоб вы подохли!

За курами вежливо ходит рябой кот. В красном ошейнике. Пасет…

Это — не беженцы. Это — жители моего села. Односельчане.

Живи, Село!