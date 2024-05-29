Год назад не знали, как и огород сажать, а сейчас… Как за год беженцы из Бахмута привыкли к жизни в селе - Виталий Чепинога
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Бывший нардеп, журналист и блогер рассказал, как за год беженцы из Бахмута адаптировались к жизни в селе и стали "своими"
В старом родительском доме живут беженцы. Из Бахмута.
Почти с первых дней "вторжения". Все потеряли.
Первый год было им тяжело. Дом – старый. Электричество, вода — все очень древнее и изношенное. Не знали, как к огороду подступится, с какой стороны. Даже не сажали ничего, потому что не хватало аграрного опыта. На грядках поросли "джунгли". По-украински — ни слова…
Помогали чем могли. Советовали.
Я их не трогаю, не беспокою. Заезжаю раз в год, чтобы спросить, как обстоят дела. Вчера заехал.
Женщина работает в деревенском кафе под названием "Маркиза", мужчина тоже где-то пристроился. Зеленые огороды: картофель, капуста, перец, кукуруза, помидоры. Там, где была "кабица", густо растет рассада. Пожалуй, на продажу.
Посажены новые цветы. Открытый погреб настежь:
— Пусть просохнет, потому что отсырел за зиму.
По огороду ходят семь рыжих куриц.
— Завели недавно, — рассказывают. Дали мне яиц "на подарок".
– А ну, киш! — говорит женщина. — Чтоб вы подохли!
За курами вежливо ходит рябой кот. В красном ошейнике. Пасет…
Это — не беженцы. Это — жители моего села. Односельчане.
Живи, Село!
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