"Сепарская ты гнида": в Киеве физрук оскорблял и толкал ученика-переселенца (видео)

В сети начались споры

Учитель физкультуры киевской школы №37 угрожал ученику, который переехал в столицу из Луганской области. При этом мужчина толкал и обзывал парня.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев INFO". Отмечают, что администрация школы уже знает об инциденте.

В сеть попало видео, на котором учитель физкультуры выражался ругательными словами и обижал ученика. Кричал, что научит "как правильно". А также называл сепаратистом.

Внимание! Нецензурная лексика!

В сети возмутились таким поведением учителя. "Гнать таких учителей…", "Он учитель, он взрослый человек, и должен вести себя должным образом", — прокомментировали инцидент читатели паблика.

"Скажу как учитель: да, дети не подарок, но на то мы и учителя и взрослые люди, чтобы так себя не вести. Говорить матом, оскорблять… это вообще что??? Негде силу применять, пусть не штаны в учительской протирает, а пойдет повоюет", — возмущенно написала одна из пользователей сети.

Однако есть те, кто принял сторону учителя физкультуры. "Дети сейчас не подарок, нужно разобраться, пожалуй, достал учителя", — считает один из читателей канала.

"Просто так он бы не угрожал, есть история какая-то точно. Скорее его дразнил для контента", — пишет другие.

Многие считают, что виноват ученик — он мог специально спровоцировать учителя для провокационного видео.

Ожидаем официальных комментариев по ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат подозреваемого в убийстве подростка на киевском фуникулере подал ходатайство о применении меры пресечения в виде залога. Если решение суда будет положительным, подозреваемый может быть выпущен после уплаты определенной суммы.