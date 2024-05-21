"Ласковая эвакуация": как это работает и где переселенцам с Донбасса помогают строить новую жизнь

Фонд помогает уехать из "красной зоны" и многодетным семьям, и лишенным опеки старикам, и зоозащитникам.

Шестилетний Владик и его бабушка из Лимана, 75-летний Юрий Павлович из Бахмута, от которого отказалась дочь, семья зоозащитницы Ольги, которая заботилась о животных в родном Краматорске — все они сейчас живут на Киевщине. Волонтеры, которые помогли им уехать из опасного региона и начать новую жизнь, применяют в своей работе т.н. "нежную эвакуацию". А еще развивают патронатную службу, поддерживающую переселенцев на этапе переезда и адаптации.

О том, как работают эти методы и что в планах у активистов — "Телеграф" поговорил с главой БФ "Украинский образовательный фонд" Татьяной Люлькой и с одной из перемещенных семей.

"Фильтры" помощи

До полномасштабного вторжения Татьяна с единомышленниками занималась образовательными проектами, самый известный из которых "Город профессий" имеет национальный статус. Но уже третий год – фокус внимания на поддержку детей, проживающих в прифронтовых городах и селах.

- Мы ездим только в "красные зоны", иногда в такие точки, где до границы с Россией 20 км, — говорит Татьяна. — На днях мы вернулись из Сумщины — это была наша 77 поездка, посетили беременную Татьяну, у которой 40 дней назад погиб муж, знакомились с другими вдовами павших героев, чтобы узнать их потребности и нужды деток. Предыдущая миссия была в Херсон, а следующую планируем снова в Сумскую область. Параллельно с тем, что мы закрываем бытовые вопросы, ведем постоянную серьезную работу по эвакуации. Собираем взрослых, объясняем, как все происходит, даем также контакты других фондов, занимающихся этими вопросами, уговариваем: "Пожалуйста, уезжайте, мы поможем, поддержим".

Татьяна говорит, что с февраля 2022 года через них прошло 18 тыс. детей — это те ребята, которых они посещали во время миссий и оказывали помощь напрямую. И по каждому из них в фонде есть данные, в том числе относительно размера одежды, обуви, а также особых потребностей.

Татьяна Люлька (на фото слева) с командой регулярно ездит с гуманитарными миссиями в Херсонскую, Донбасс, Сумскую.

— На сегодняшний день мы постоянно сопровождаем 800 семей, то есть ежемесячно обеспечиваем их пищевыми продуктами, бытовой химией, при необходимости — одеждой и обувью, игрушками и книжками, — уточняет Татьяна. — Но у нас уже есть четкие фильтры для помощи. Можем отказать, когда женщина отмечает, что вот моему ребенку нужно это и это, а мне вот, а моему мужу еще что-то, да еще переспросит, не привезем ли мы и корм для собак. Но когда мама пишет: "Мне хотя бы памперсы", то наш координатор расспросит, чего еще не хватает, хоть она и буде отнекиваться. И мы такому человеку отправим по максимуму все, что сможем для него и ребенка подобрать.

Волонтер добавляет, что ее команда работает точечно, изучает каждую ситуацию и подбирает варианты решения проблем, которые имеют те или иные семьи. Так же и пришло понимание, как побороть страх жителей опасных из-за войны регионов перебираться туда, где спокойно.

По словам Татьяны, в фонде уже выработан определенный стандарт, чем именно обеспечивать семьи.

- Есть термин "ласковая украинизация", он мне нравится, поэтому мы назвали то, что мы делаем, "ласковой эвакуацией", — продолжает рассказ Татьяна. – В чем она заключается? 90% семей, с которыми мы работаем, с началом полномасштабки уже уезжали, но получили негативный опыт и вернулись. Например, есть у нас семья из Славянска — папа, мама и шесть детей. Они из тех семей, где дети рождены сознательно, ими занимаются и в их развитие вкладывают. У них есть свой, добротный дом, одна из комнат в котором завешена медалями, полученными детьми на спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

Они выезжали в Днепропетровскую область, где в одном селе им предоставили бесплатно "шевченковский" дом. Они за свой счет (имели сбережения плюс средства ВПЛ) провели туда электроэнергию, сделали ремонт, то есть такие условия, к которым они привыкли, потому что люди с руками. На четвертый месяц приехал владелец и дал неделю на выселение, потому что увидел, что жилье выглядит теперь иным образом и его можно продать. Это был огромный стресс для людей, они остались без денег и не хотят снова это пережить. То есть, это категория людей, которая не сидела до последнего, как кто-то может подумать, а уже имела опыт выезда, но отрицательный.

Во время ознакомительного визита в Белую Церковь мамам с детьми из Краматорска устроили культурную программу.

Мы же в свою очередь приглашаем семьи к себе в гости в Белую Церковь (на Киевщине), чтобы они своими глазами посмотрели, как все у нас работает и стали нам доверять. Они приходят в штаб фонда, знакомятся с командой, мы им устраиваем экскурсии в центр занятости, культурную программу. И уже после этого предлагаем эвакуацию. Таким образом мы перед Новым годом приняли пятерых мам и восемь детей из Краматорска, и после этого визита часть из них решилась на переезд.

Взрослые должны работать

Среди тех, кто ощутил на себе преимущества "ласковой эвакуации" — и семья зоозащитницы Ольги Паршиной. Именно она заботилась не только о местных собаках и котах, но и о животных, которых спасали военные из зоны боевых действий.

— Заботилась и о брошенных животных, и тех, которые были вывезены в Краматорск из Северодонецка, Авдеевки и тому подобное. В общем, спасла где-то 140 собак, а еще кошек, которых и не считала, и пыталась их пристраивать, искать хозяев, даже за границу отправляла, — говорит Ольга, двое детей которой имеют инвалидность. — И однажды парень по имени Паша привез мне девять щенков, которых забрал где-то из "горячей" точки, попросил передержать несколько дней, а потом их должны были забрать на Киев.

В Краматорске Ольга занималась как местными животными, так и теми, что из "горячих" точек вывозили военные.

И так получилось, что этим человеком, кто взялся перевезти животных, была именно Татьяна Люлька. С тех пор она начала поддерживать нас, как и многие другие семьи с детьми. Привозила гуманитарную помощь, которую мы помогали ей распределять. Сначала было таких 11 семей, а затем стало 157.

Уезжать куда-то возможности не было, потому что не могла бросить оставшихся животных и понимала, что устроиться где-то на новом месте с ними будет проблема. При этом ситуация в Краматорске ухудшалась, "гремело" вдалеке постоянно, иногда ночью лежал на кровати и чувствовал, как она вибрирует. Это все эхо обстрелов Часового Яра, Славянска, Константиновки.

И здесь мы по приглашению Татьяны оказываемся на несколько дней совсем в другой атмосфере, потому что во время пребывания в Белой Церкви смогли наконец отдохнуть от того напряжения, в котором жили. Уже после возвращения домой был прилет неподалеку от нашего дома, от которого по кровле посыпались комья земли. У одной из собак случился приступ, и ребенок мне говорит: "Мама, мне страшно, надо ехать". Это стало конкретным толчком для нас, – говорит зоозащитница.

На новое место семья Паршиных смогла унести всех своих животных — шесть собак и шесть кошек.

После принятия решения эвакуироваться за дело взялась Татьяна, подыскала жилье и организовала перевозку семьи со всеми вещами и животными. А их на тот момент у Ольги было 12 – поровну собак и кошек.

— У нас уже отработанный механизм, мы находим жилье и оплачиваем аренду за два месяца плюс последний страховой, — продолжает Татьяна. — Также помогаем оформить статус ВПЛ и если требуется, то и паспорт, банковскую карту, идентификационный код или другие документы. И обязательное условие — постановка на биржу. Второй шаг – консультация с психологом, по результату которой решаем, что делать дальше.

К примеру, у нас есть семья из Херсона, в которой шестилетняя дочь получила осколочное ранение. И оказалось, что более травмированным из-за этого является не сам ребенок, а его мама, которой показано минимум два-три месяца работы с психиатром. А для малышей делаем полное медицинское обследование — в этом нам помогает областная детская больница, с которой мы подписали меморандум о сотрудничестве.

Татьяна с коллегами по фонду активно уговаривает взрослых думать о детях и эвакуироваться.

Параллельно со всеми формальностями, обычно занимающими до 10 дней, мы ищем работу для взрослых. Наша задача — к концу месяца после эвакуации они должны работать. И я предупреждаю: если этого не будет, дети останутся в безопасности, а родители вернутся назад. Да, я веду себя довольно жестко, но это действует.

Ибо в начале я обожглась на семье из Краматорска. У них пятеро детей, для отца родная только младшая, и когда мы их эвакуировали, устроили на новом месте, отец сильно запил. Делал это и раньше, но когда мы приезжали с гуманитарной миссией, мы видели вполне нормальную картину. А тут он мало того, что злоупотреблял алкоголем, так еще начал забирать деньги и поднимать руку на жену. Я привлекла полицию, социальную службу и этого человека с разрешения благоверной мы отвезли к родственникам в Полтаву. Это единственный случай, после которого мы особенно тщательно выбираем семьи, которые берем под опеку.

И была у нас еще семья из Славянска, живущая под Покровском. Мама с сыном была у нас в Белой Церкви, согласились на выезд, мы им подыскали жилье. Но за три дня до даты эвакуации она говорит, что передумала. Причина в том, что мужчина, с которым она живет, боится, что его заберут на первом блокпосту. Эта женщина извинялась передо мной, но я ей сказала: "Единственный человек, перед которым вы должны извиняться, ваш сын, которому вы не даете ему шанс нормально жить". И честно хочу сказать, что мы планируем сворачивать гуманитарные миссии в "красные зоны", только эвакуация и поддержка в том, чтобы закрепиться на новом месте. Других вариантов не будет, – резюмирует Татьяна.

Купим землю — построим "Дом"

Еще одно направление, на котором активно действует Татьяна и ее команда, – это развитие патронатной службы. К ней приобщаются те переселенцы, которые уже прошли эвакуацию и адаптацию, и могут помочь в их легком прохождении другим.

— Татьяна подключила нас с мужем к помощи выезжающих из опасных регионов — мы так же ведем их в ЦНАП, где они оформляют статус ВПЛ, к семейным врачам и тому подобное, — говорит Ольга Паршина. — Вот на днях возили Юрия Павловича, жившего раньше в Бахмуте, в строительный магазин, потому что он все время что-то ремонтирует, мастерит, не может сидеть без дела.

А маму и двоих детей, переехавших из Покровска, пригласили перед Пасхой к себе домой, мы вместе вымешивали тесто, пекли паски, общались, смеялись. Познакомили их с нашими животными, потому что они – это дополнительный релакс и положительная энергия. Сейчас еще хочу семью из Херсона к себе пригласить, потому что нужно вытаскивать переселившихся из того состояния, в котором они находились до этого. И однозначно из-за того, что мы такие же, как и они, также были вынуждены покинуть свои дома, им нам легче довериться, убедиться, что они не одни.

После эвакуации дети снова идут в школу и меняются на глазах, так, как Ксения из Краматорска.

— Пожалуй, аналог такой правильно сформированной патронатной службы имеет только "Азов", — обобщает Татьяна. — Мы также сопровождаем семьи, но даем только "удочку", то есть поддержку на первом этапе, а в определенный момент мы их отпускаем и контролируем, как они справляются своими силами. Наша задача — все это отработать, систематизировать и получить полноценную действенную систему.

А дальше в планах делиться опытом работы патронатной службы с волонтерами, общественными организациями, другими фондами, показывать, как правильно работать не только с ВПЛ, но и с людьми, которые потеряли определенные ориентиры и просто не знают, как начать жить по-новому.

Юрий Павлович из Бахмута потерял все, опорой для него стали волонтеры, помогшие начать жить на новом месте.

Вместе с тем мы работаем над проектом "Дом", который предполагает создание места, где жил бы наш подопечный Владик с бабушкой, дедушка из Бахмута, другие дети-сироты с опекунами до совершеннолетия или старики. Можем размещать здесь и женщин, пострадавших от насилия. Рядом должно быть приют для животных и центр, где дети могли бы знакомиться с профессиями.

То есть формат близок к реабилитационному центру "Город добра" в Черновцах, но окончательную концепцию мы еще выписываем. В начале думали, что для этих нужд приспособим здание нашего фонда. Это помещение бывшего детского сада, которое пустовало, а мы его привели в порядок, выгнали наркоманов, вывезли мусор.

Владика из Лимана сейчас воспитывает бабушка Надежда, мама Светлана погибла во время одного из обстрелов.

Но отказались от идеи, потому что вокруг девятиэтажки, соответственно, территория как на ладони. Так что решили, что лучше приобрести 1 га земли в радиусе 15 км от Белой Церкви и строиться. Почему? Первое, потому что должна быть удаленность от людей, что я увидела в Черновцах. Во-вторых, нам нужны полноценные убежища, где, какая бы ни была ситуация, мы могли с детьми находиться и не прерывать нашу работу. Благодаря донатам от трех до пяти тысяч мы уже собрали 70 тысяч гривен на будущий "Дом".

У меня план такой — до конца года мы должны купить землю, сделать проект и полностью сформировать концепцию, а за 2025 год мы построимся, — уверена Татьяна.

Как сообщал Телеграф, последние недели продолжается эвакуация жителей Харьковской области, в частности города Волчанск. При этом враг прицельно обстреливает автомобили волонтеров и военных, которые вывозят гражданских в безопасные места.