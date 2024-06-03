Военный обозреватель и эксперт Игаль Левин – про общую ситуацию в мире

Иногда, остановившись и оглянувшись вокруг, сложно поверить, что мы находимся в нашей сегодняшней реальности, а не в какой-то низкобюджетной клюкве.

Карикатурные русские генералы-мясники, штурмы орд одноразовых солдат на ржавых танках в банзай-атаках, академические "прогрессивные" интеллектуалы, поддерживающие геноцидальные Москву, Тегеран или вовсе всяких чертей-террористов, сдохшие религиозные фанатики-палачи, замучавшие тысячи невинных жизней, в честь которых в ООН устраивают почетные минуты молчания, и вот теперь это — совкам посылают листовки с попытками открыть им глаза, а совки не придумывают ничего лучше, чем просто швыряться в ответ говном, буквально.

Какой-то сюрреалистический п*здец особого уровня. При этом есть четкое чувство, что все несется в такую звизду, что по нынешним временам еще будем только скучать.