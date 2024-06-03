Військовий оглядач та експерт Ігаль Левін – про загальну ситуацію у світі

Іноді, зупинившись і озирнувшись довкола, складно повірити, що ми перебуваємо в нашій сьогоднішній реальності, а не в якихось низькобюджетних "клюквах".

Карикатурні російські генерали-м’ясники, штурми орд одноразових солдатів на іржавих танках у банзай-атаках, академічні "прогресивні" інтелектуали, що підтримують геноцидальні Москву, Тегеран або взагалі усіляких чортів-терористів, здохлі релігійні фанатики-кати, здохлі релігійні фанатики-кати, що замучали тисячі безневинних життів, на честь яких ООН влаштовують почесні хвилини мовчання, і ось тепер це — совкам посилають листівки зі спробами розплющити їм очі, а совки не вигадують нічого кращого, ніж просто жбурлятися у відповідь гівном, буквально.

Якийсь сюрреалістичний п*здец особливого рівня. При цьому є чітке почуття, що все мчить у таку звізду, що за нинішніми часами ще будемо тільки нудьгувати.