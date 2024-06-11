Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал конфликт между медиками и сотрудниками ТЦК в Одессе

Очередная хрень в Одессе с ТЦК. С одной стороны, медики утверждают одно, представители ТЦК совсем другое.

Если я не ошибаюсь, представителей ТЦК уже давно обещали оснастить портативными видеокамерами, чтобы фиксировать весь спектр событий, происходящих с их участием, по аналогу с Национальной полицией.

Но вот знаете, наблюдая в социальных сетях в Украине и масштабную очередную ИПСО со стороны России по очередным трындецам в Одессе, с*ка, маме, у меня возникает вопрос, а кому ваши объяснения, уважаемый Областной ТЦК нужны? Буковки и я прямо сейчас могу напечатать и сказать, что водитель медички с битой имел все права вломить какому-то телу в камуфляже, не предоставившему документа, что он военнослужащий, но распылившим перцовку гражданскому в лицо.

С таким компотом любое быдло, в том числе агенты Кремля в Одессе, коих до*рена и ещё немножко сверху, могут одеваться в пиксель и устраивать разного рода по*бень.

В общем, или разбирайтесь с фактажом и возможностями доказывать свою правоту более, кроме как строчить постики в социальных сетях на которые все клали с высоких колоколен, или и вправду, российское ИПСО действует и сейчас, многие военнослужащие, особенно прошедшие ад с 2022-го и выполняющие сейчас свои функциональные обязанности в тылу, просто не могут доехать до места службы, потому что маршрутки не останавливаются, когда видят на остановках людей в камо. В том числе и вы, представители ТЦК, коих я знаю лично, выгребших не только под Северодонецком и Бахмутом и испытавших на себе все ужасы войны и занимающихся тем, чем должно в тылу, но доехать до работы не можете — вас шугаются! А подобные пляски завершаются очередным информационным трындецом.

Делайте выводы, которые давно уже следовало сделать. Не буквы. Факты!

Надеемся на максимально скорейшие изменения в лучшую сторону, и как я накануне изложил тому кому следует, надеюсь, видео, подтверждающие правомерность действий ТЦК, в социальных сетях скоро будут распространяться куда в большей степени, чем то, что мы можем видеть от лица третьих лиц и невнятные объяснения клавиатурных обезьянок, получивших младшего лейтенанта, но неспособных связать и двух слов.