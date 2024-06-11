Во всем виноваты "люди в медицинской форме"? В Одесском ТЦК озвучили свою версию драки с медиками

В военкомате заявили, что готовы сотрудничать со следствием

После драки представителей ТЦК и сотрудников скорой помощи в Одессе руководство военкомата обвинило во всем "людей в медицинской форме". По их данным, они не предъявили никаких документов и пытались препятствовать мужчине избежать службы в армии.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП после более подробного изучения инцидента, который произошел 11 июня возле Киевского РТЦК и СП. Полиция, которую вызвали на место потасовки, сейчас ведет расследование.

По данным военкомата, мобильная группа оповещения, которая состояла из сотрудников ТЦК и полицейских, проверяла учетные документы у граждан. Один из мужчин якобы отказался предоставлять документы, его задержали и привезли в ТЦК для обновления учетных данных. А через час в Киевский РТЦК Одессы приехала "группа людей в медицинской одежде на автомобили скорой медицинской помощи".

"Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии. Однако, по запросу представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались. Поэтому у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии", — говорят в военкомате.

После того, как в ТЦК прибыл наряд полиции, "люди в медицинской форме" тоже не показали им свои документы о принадлежности к системе здравоохранения. Правоохранители задержали их для предоставления объяснений. А позже задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о якобы "силовом содержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса.

"Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграм-каналами. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так представитель экстренной службы. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Руководство Одесского ТЦК и СП сотрудничает со следствием и способствует дальнейшему освещению инцидента", — говорят в ТЦК.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что сотрудник ТЦК избил мужчину и его маму. Военный рассказал свою версию произошедшего.