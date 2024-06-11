В ТЦК Одессы прокомментировали драку с сотрудниками скорой помощи: что сказали

В ТЦК уже проводят проверку инцидента

В Одесском ТЦК прокомментировали драку их сотрудников с работниками скорой помощи. В ведомстве пообещали во все разобраться и позже опубликовать подробности.

Об этом сообщили на официальной странице Одесского ТЦК СП в соцсети. Украинцев просят воздержаться от преждевременных выводов.

"В настоящее время активно распространяется информация по ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса. Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий. Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет доказана дополнительно в ближайшее время", — сказано в сообщении.

Тем временем в сети появились новые кадры потасовки между военными и сотрудниками скорой помощи. На них видно, как водитель скорой помощи кидается на представителя ТЦК, а тот распыляет в его сторону какое-то вещество. Вероятно, это газовый баллончик. Позже водитель выхватывает из автомобиля скорой биту и пытается догнать военного, который хочет скрыться. В итоге двое медиков пытаются бить одного представителя ТЦК, но их растянули другие присутствующие.

Напомним, что потасовка началась 11 июня из-за того, что медику стало плохо в ТЦК. Он пришел обновить свои данные, но его решили не отпускать и у мужины подскочило давление, ему вызвали скорую. Медикам в ТЦК не захотели отдавать пациента и бригаду тоже отказывались выпускать. В итоге сотрудники скорой помощи приехали к зданию ТЦК несколькими бригадами и устроили акцию протеса, включив сирены.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернопольской области ТЦК якобы задержало непригодного к службе мужчину. Его дочь бьет тревогу — отец не выходит на связь.