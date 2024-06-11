Незаконно удерживали сотрудников "скорой"? В Одессе возле ТЦК протест медиков перерос в потасовку (видео)

Сообщается, что также конфликт между сотрудниками "скорой" и ТЦК перерос в потасовку

В сети распространяется информация о том, что в Одессе работников скорой помощи якобы незаконно удерживали в ТЦК Киевского района. Бригада прибыла туда по вызову, а их якобы заперли изнутри военкомы, чтобы немедленно мобилизировать.

Об это пишут местные телеграм-каналы, а также СМИ. По данным корреспондента "Думской", спустя несколько часов фельдшеров все таки выпустили благодаря усилиям их коллег.

Утверждается, что сотрудники скорой помощи приехали к зданию ТЦК несколькими бригадами и устроили акцию протеса, включив сирены. В это время, как сообщается, произошло несколько потасовок между медиками и военными, которые разнимала полиция.

По предварительным данным, как пишут местные телеграм-каналы, во вторник, 11 июня, в 11:00 утра водитель "скорой" в свой выходной день пришел обновить данные. Однако в военкомате якобы было принято решение его никуда не отпускать. Отмечается, что на фоне стресса у водителя подскочило давление и ему стало плохо. Ему вызвали карету "скорой", однако по состоянию на 15:00 их тоже якобы не хотели выпускать, чтобы госпитализировать пострадавшего водителя.

"Телеграф" обратился за официальным комментарием к Одесскому ТЦК. Там отметили, что на данный момент разбираются в ситуации.

По словам одного из фельдшера, который пообщался с журналистами, инцидент в ТЦК является своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронирование от мобилизации.

По данным СМИ, работники экстренной помощи Одессы до сих пор не получили ясности в этом вопросе, в то время, как представители службы "101" в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь". Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали назад.

Ранее "Телеграф" писал, что медиа-пространством распространяется информация о якобы противоправном содержании в Гусятинском ТЦК непригодного к службе Валерия Талабана.