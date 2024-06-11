Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував конфлікт між медиками та співробітниками ТЦК в Одесі

Чергова хрінь в Одесі з ТЦК. З одного боку, медики стверджують одне, представники ТЦК — зовсім інше.

Якщо я не помиляюся, представників ТЦК уже давно обіцяли оснастити портативними відеокамерами, щоб фіксувати весь спектр подій, що відбуваються за їхньою участю, за аналогією з Національною поліцією.

Але знаєте, спостерігаючи в соціальних мережах в Україні і масштабну чергову ІПСО з боку Росії по чергових триндецях в Одесі, с*ка, мамі, у мене виникає питання, а кому ваші пояснення, шановний Обласний ТЦК потрібні? Буковки і я прямо зараз можу надрукувати і сказати, що водій медички з битою мав усі права вломити якомусь тілу в камуфляжі, який не надав документа, що він військовослужбовець, але розпилив перцівку цивільному в обличчя.

З таким компотом будь-яке бидло, у тому числі агенти Кремля в Одесі, яких до*ріна і ще трохи зверху, можуть одягатися в піксель і влаштовувати різного роду по*бінь.

Загалом, або розбирайтеся з фактажем і можливостями доводити свою правоту більше, окрім як писати постики в соціальних мережах на які всі клали з високих дзвонів, або й справді, російське ІПСО діє і зараз, багато військовослужбовців, що особливо пройшли пекло з 2022-го і виконуючі зараз свої функціональні обов’язки в тилу, просто не можуть доїхати до місця служби, тому що маршрутки не зупиняються, коли бачать на зупинках людей у камо. У тому числі й ви, представники ТЦК, яких я знаю особисто, які вигрібли не тільки під Сєвєродонецьком і Бахмутом і випробували на собі всі жахи війни і займаються тим, чим маєте в тилу, але доїхати до роботи не можете — вас шугаються! А подібні танці завершуються черговим інформаційним триндцем.

Робіть висновки, які давно слід було зробити. Чи не літери. Факти!

Сподіваємося на якнайшвидші зміни на краще, і як я напередодні виклав тому кому слід, сподіваюся, відео, що підтверджує правомірність дій ТЦК, у соціальних мережах скоро поширюватимуться куди більшою мірою, ніж те, що ми можемо бачити від імені третіх осіб і невиразні пояснення клавіатурних мавпочок, які отримали молодшого лейтенанта, але нездатних пов’язати двох слів.