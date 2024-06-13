Глобальная катастрофа со светом и водой возможна, и надо готовиться, а не истерить - Борис Филатов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мэр Днепра объяснил важные вещи об отключении света в Украине
О взаимосвязи очевидных вещей, которую в упор не видят 98% уважаемых сограждан.
…
…
…
Сейчас, когда на улице +30, у нас продолжается активный этап подготовки к зиме, на которую дают не самые лучшие прогнозы.
Я не могу обнародовать количество альтернативных источников питания, которые мы установили по системам водоканала и теплоэнерго.
Но в целом на одну единицу оборудования и количество наибольшее в стране. Это если говорить о мегаваттах, на которых системы будут работать во время плановых отключений света.
Но даже на третий год полномасштабной войны приходится снова и снова проговаривать очевидные факты, на которые ужасающее количество людей просто не хочет обращать внимания.
…
Так что проблема первая. Электричество, в привязке к которой постоянно говорят: "а чего вы не купили *улиард генераторов, чтобы все работало даже при тех блекаутах?", НЕ МОЖЕТ постоянно производиться генераторами.
Хотя бы потому, что их обслуживание в течение хотя бы одних суток требует реально цистерн дизельного топлива.
И никто не понимает, какой дальше будет его стоимость.
Или, как организовать их бесперебойное обслуживание с учетом мобилизации части коммунальных работников.
Ведь каждый агрегат требует дозаправок, замены фильтров и других проявлений внимания.
Итак, набрать такие "летучие бригады", чтобы они весь отопительный сезон занимались исключительно этим, физически невозможно.
…
Нюанс второй.
Многоуважаемые граждане почему-то убеждены, что в кране есть вода, потому что она течет в Днепре.
И никто не задумывается о выстроенной для этого процесса обширной системе, которая так же нуждается в электроэнергии.
И что есть такие водозаборные и насосные станции, которые не способны "поднять" даже сверхмощные дизельные генераторы.
Это по силам только огромным газовым станциям, которые стоят заоблачные суммы и на рынке их так просто не купить. Особенно сегодня.
…
Отсюда выходит третья проблема.
Подача тепла зимой невозможна при отсутствии воды. Ведь ВОДА – это теплоноситель.
И когда аварийно выключается электричество, исчезает вода.
А потом останавливается и отопление.
Но у граждан, страдающих идиосинкразией, эти процессы никак не связываются и вообще не хотят вкладываться в голове:((
Поэтому нытье в соцсетях и на рынках типа "а чего это у нас исчезла вода?", мне очень тяжело комментировать.
Ибо это элементарная физика.
Хотите мой опыт? Еще 24 февраля 2022 года я набрал в туалете большой бак воды на 50 литров. И так он там стоит.
…
Теперь давайте результат.
Действительно, следует понимать, что многие наши технические особенности хорошо известны россиянам.
Ведь вся документация в советском союзе была единственной.
Поэтому не следует недооценивать глобальность возможной катастрофы.
Но, вместо того чтобы бегать и бессодержательно истерить, лучше направить свою энергию на понимание элементарных процессов.
И хоть как-нибудь подготовиться.
По крайней мере, пойти и набрать воды.
И на всякий случай сделать запас некоторых припасов.
А еще спокойно подумать и обсудить с соседями установку на верхних этажах бочонков с водой.
Чтобы было чем воспользоваться в туалете, если насосы к ним не будут "добивать".
Держать фонари и павербанки заряженными.
И придерживаться всех тех рекомендаций, о которых по кругу власть взывает с каждого утюга.
Потому что у города есть все необходимое, чтобы предотвратить локальные аварийные ситуации.
И даже избежать разморозки систем в случае проблем общенационального масштаба.
Но нет – НЕЛЬЗЯ "обложить" всю критическую инфраструктуру генераторами, чтобы некоторые и дальше не напрягали себя пониманием очевидных реалий войны.
…
Перечитайте снова.
И снова.
Но распространяйте тех, кто не хочет понять очевидные вещи.
Источник: Telegram-канал Бориса Филатова.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.