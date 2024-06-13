Мэр Днепра объяснил важные вещи об отключении света в Украине

О взаимосвязи очевидных вещей, которую в упор не видят 98% уважаемых сограждан.

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Сейчас, когда на улице +30, у нас продолжается активный этап подготовки к зиме, на которую дают не самые лучшие прогнозы.

Я не могу обнародовать количество альтернативных источников питания, которые мы установили по системам водоканала и теплоэнерго.

Но в целом на одну единицу оборудования и количество наибольшее в стране. Это если говорить о мегаваттах, на которых системы будут работать во время плановых отключений света.

Но даже на третий год полномасштабной войны приходится снова и снова проговаривать очевидные факты, на которые ужасающее количество людей просто не хочет обращать внимания.

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Так что проблема первая. Электричество, в привязке к которой постоянно говорят: "а чего вы не купили *улиард генераторов, чтобы все работало даже при тех блекаутах?", НЕ МОЖЕТ постоянно производиться генераторами.

Хотя бы потому, что их обслуживание в течение хотя бы одних суток требует реально цистерн дизельного топлива.

И никто не понимает, какой дальше будет его стоимость.

Или, как организовать их бесперебойное обслуживание с учетом мобилизации части коммунальных работников.

Ведь каждый агрегат требует дозаправок, замены фильтров и других проявлений внимания.

Итак, набрать такие "летучие бригады", чтобы они весь отопительный сезон занимались исключительно этим, физически невозможно.

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Нюанс второй.

Многоуважаемые граждане почему-то убеждены, что в кране есть вода, потому что она течет в Днепре.

И никто не задумывается о выстроенной для этого процесса обширной системе, которая так же нуждается в электроэнергии.

И что есть такие водозаборные и насосные станции, которые не способны "поднять" даже сверхмощные дизельные генераторы.

Это по силам только огромным газовым станциям, которые стоят заоблачные суммы и на рынке их так просто не купить. Особенно сегодня.

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Отсюда выходит третья проблема.

Подача тепла зимой невозможна при отсутствии воды. Ведь ВОДА – это теплоноситель.

И когда аварийно выключается электричество, исчезает вода.

А потом останавливается и отопление.

Но у граждан, страдающих идиосинкразией, эти процессы никак не связываются и вообще не хотят вкладываться в голове:((

Поэтому нытье в соцсетях и на рынках типа "а чего это у нас исчезла вода?", мне очень тяжело комментировать.

Ибо это элементарная физика.

Хотите мой опыт? Еще 24 февраля 2022 года я набрал в туалете большой бак воды на 50 литров. И так он там стоит.

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Теперь давайте результат.

Действительно, следует понимать, что многие наши технические особенности хорошо известны россиянам.

Ведь вся документация в советском союзе была единственной.

Поэтому не следует недооценивать глобальность возможной катастрофы.

Но, вместо того чтобы бегать и бессодержательно истерить, лучше направить свою энергию на понимание элементарных процессов.

И хоть как-нибудь подготовиться.

По крайней мере, пойти и набрать воды.

И на всякий случай сделать запас некоторых припасов.

А еще спокойно подумать и обсудить с соседями установку на верхних этажах бочонков с водой.

Чтобы было чем воспользоваться в туалете, если насосы к ним не будут "добивать".

Держать фонари и павербанки заряженными.

И придерживаться всех тех рекомендаций, о которых по кругу власть взывает с каждого утюга.

Потому что у города есть все необходимое, чтобы предотвратить локальные аварийные ситуации.

И даже избежать разморозки систем в случае проблем общенационального масштаба.

Но нет – НЕЛЬЗЯ "обложить" всю критическую инфраструктуру генераторами, чтобы некоторые и дальше не напрягали себя пониманием очевидных реалий войны.

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Перечитайте снова.

И снова.

Но распространяйте тех, кто не хочет понять очевидные вещи.

Источник: Telegram-канал Бориса Филатова.