Готовьте павербанки и свечи: когда в Днепре и области не будет света
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Несколько часов придется посидеть без электричества
В четверг, 13 июня 2024 года, в Днепре и области введены графики стабилизационных отключений света. Они введены всего на два часа – с 20:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети. Соответствующее распоряжение было предоставлено НЭК Укрэнерго.
"13 июня, с 20:00 до 22:00, будут действовать стабилизационные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго", — говорится в сообщении.
Проверить графики отключений для вашего адреса можно несколькими способами:
ДТЭК в очередной раз обращается к украинцам с просьбой бережливо использовать электроэнергию. Это поможет энергосистеме, что приведет к сокращению отключений для бытовых потребителей.
Отметим, что такие же графики применяются в Киеве и области. Отключение планируется с 20:00 до 22:00. Такие ограничения установлены Укрэнерго для всех областей Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в США планируют защитить украинскую энергетику от российских обстрелов. В приоритете кратковременная реконструкция электросети. Это поможет предотвратить блекаут.
Также мы ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам по поводу возобновлению энергосистемы. Он напомнил, что до отопительного сезона осталось несколько месяцев.