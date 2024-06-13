Готовьте павербанки и свечи: когда в Днепре и области не будет света

Несколько часов придется посидеть без электричества

В четверг, 13 июня 2024 года, в Днепре и области введены графики стабилизационных отключений света. Они введены всего на два часа – с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети. Соответствующее распоряжение было предоставлено НЭК Укрэнерго.

"13 июня, с 20:00 до 22:00, будут действовать стабилизационные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Проверить графики отключений для вашего адреса можно несколькими способами:

на сайте ;

в чат-боте в Viber или Telegram.

ДТЭК в очередной раз обращается к украинцам с просьбой бережливо использовать электроэнергию. Это поможет энергосистеме, что приведет к сокращению отключений для бытовых потребителей.

Отметим, что такие же графики применяются в Киеве и области. Отключение планируется с 20:00 до 22:00. Такие ограничения установлены Укрэнерго для всех областей Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в США планируют защитить украинскую энергетику от российских обстрелов. В приоритете кратковременная реконструкция электросети. Это поможет предотвратить блекаут.

Также мы ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам по поводу возобновлению энергосистемы. Он напомнил, что до отопительного сезона осталось несколько месяцев.