Глобальна катастрофа зі світлом та водою можлива, і треба готуватись, а не істерити - Борис Філатов
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Мер Дніпра пояснив важливі речі про відключення світла в Україні
Про взаємозвʼязок очевидних речей, якого впритул не бачать 98% шановних співгромадян.
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Зараз, коли на вулиці +30, у нас триває активний етап підготовки до зими, на яку дають не найліпші прогнози.
Я не можу оприлюднювати кількість альтернативних джерел живлення, які ми встановили по системам водоканалу і теплоенерго.
Але загалом на одну одиницю обладнання та кількість найбільша в країні. Це якщо говорити про мегавати, на яких системи працюватимуть під час планових відключень світла.
Але навіть на третій рік повномасштабної війни доводиться знов і знов проговорювати очевидні факти, на які жахаюча кількість людей просто не хоче звертати уваги.
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Тож проблема перша. Електрика, у привʼязці до якої постійно кажуть: "а чого ви не купили *уліард генераторів, щоб все працювало навіть за тих блекаутів?", НЕ МОЖЕ постійно вироблятися генераторами.
Хоча б тому, що їх обслуговування упродовж бодай однієї доби потребує реально цистерн дизельного палива.
І ніхто не розуміє, якою далі буде його вартість.
Або як організувати їх безперебійне обслуговування з урахуванням мобілізації частини комунальних працівників.
Бо ж кожен агрегат потребує дозаправок, заміни фільтрів та інших проявів уваги.
Отож, набрати такі "летючі бригади", аби вони весь опалювальний сезон опікувалися виключно цим, фізично НЕМОЖЛИВО.
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Нюанс другий.
Вельмишановні громадяни чомусь переконані, що в крані є вода, бо вона тече в Дніпрі.
І ніхто не замислюється про вибудувану для цього процесу велику систему, яка так само потребує електроенергії.
І що існують такі водозабірні та насосні станції, які не здатні "підняти" навіть надпотужні дизельні генератори.
Це під силу лише величезним газовим станціям, що коштують захмарні суми і на ринку їх так просто не купити. Особливо сьогодні.
…
Звідси виходить третя проблема.
Подача тепла взимку неможлива за відсутності води. Бо ж ВОДА – ЦЕ ТЕПЛОНОСІЙ.
І коли аварійно вимикається електрика, то зникає вода.
А потім зупиняється й опалення.
Але у громадян, що страждають на ідіосинкразію, ці процеси ніяк не повʼязуються і взагалі не хочуть вкладатися в голові:((
Тому скиглення в соцмережах і на ринках типу "а чого це в нас зникла вода?", мені дуже важко коментувати.
Бо це елементарна фізика.
Хочете мій досвід? Ще 24 лютого 2022 року я набрав у вбиральні великий бак води на 50 літрів. І так він там й стоїть.
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Тепер давайте підсумок.
Дійсно, варто розуміти, що багато наших технічних особливостей добре відомі росіянам.
Адже вся документація в радянському союзі була єдиною.
Тому не треба недооцінювати глобальність можливої катастрофи.
Але замість того, щоб бігати та беззмістовно істерити, краще спрямувати свою енергію на розуміння елементарних процесів.
І хоч якось підготуватися.
Принаймні піти та набрати води.
І про всяк випадок зробити запас деяких харчів.
А ще спокійно подумати та обговорити з сусідами встановлення на верхніх поверхах діжок з водою.
Аби було чим скористатися у вбиральні, якщо насоси до них не "добиватимуть".
Тримати ліхтарі та павербанки зарядженими.
І дотримуватися всіх тих рекомендацій, про які по колу влада волає з кожної праски.
Бо так – місто має все необхідне, аби запобігти локальним аварійним ситуаціям.
І навіть уникнути розмороження систем в разі проблем загальнонаціонального масштабу.
Але ні – НЕ МОЖНА "обкласти" всю критичну інфраструктуру генераторами, щоб дехто і далі не напружував себе розумінням очевидних реалій війни.
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Перечитайте ще раз.
І ще раз.
Та розповсюджуйте для тих, хто не хоче зрозуміти очевидні речі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова.
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