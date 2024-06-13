Мер Дніпра пояснив важливі речі про відключення світла в Україні

Про взаємозвʼязок очевидних речей, якого впритул не бачать 98% шановних співгромадян.

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Зараз, коли на вулиці +30, у нас триває активний етап підготовки до зими, на яку дають не найліпші прогнози.

Я не можу оприлюднювати кількість альтернативних джерел живлення, які ми встановили по системам водоканалу і теплоенерго.

Але загалом на одну одиницю обладнання та кількість найбільша в країні. Це якщо говорити про мегавати, на яких системи працюватимуть під час планових відключень світла.

Але навіть на третій рік повномасштабної війни доводиться знов і знов проговорювати очевидні факти, на які жахаюча кількість людей просто не хоче звертати уваги.

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Тож проблема перша. Електрика, у привʼязці до якої постійно кажуть: "а чого ви не купили *уліард генераторів, щоб все працювало навіть за тих блекаутів?", НЕ МОЖЕ постійно вироблятися генераторами.

Хоча б тому, що їх обслуговування упродовж бодай однієї доби потребує реально цистерн дизельного палива.

І ніхто не розуміє, якою далі буде його вартість.

Або як організувати їх безперебійне обслуговування з урахуванням мобілізації частини комунальних працівників.

Бо ж кожен агрегат потребує дозаправок, заміни фільтрів та інших проявів уваги.

Отож, набрати такі "летючі бригади", аби вони весь опалювальний сезон опікувалися виключно цим, фізично НЕМОЖЛИВО.

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Нюанс другий.

Вельмишановні громадяни чомусь переконані, що в крані є вода, бо вона тече в Дніпрі.

І ніхто не замислюється про вибудувану для цього процесу велику систему, яка так само потребує електроенергії.

І що існують такі водозабірні та насосні станції, які не здатні "підняти" навіть надпотужні дизельні генератори.

Це під силу лише величезним газовим станціям, що коштують захмарні суми і на ринку їх так просто не купити. Особливо сьогодні.

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Звідси виходить третя проблема.

Подача тепла взимку неможлива за відсутності води. Бо ж ВОДА – ЦЕ ТЕПЛОНОСІЙ.

І коли аварійно вимикається електрика, то зникає вода.

А потім зупиняється й опалення.

Але у громадян, що страждають на ідіосинкразію, ці процеси ніяк не повʼязуються і взагалі не хочуть вкладатися в голові:((

Тому скиглення в соцмережах і на ринках типу "а чого це в нас зникла вода?", мені дуже важко коментувати.

Бо це елементарна фізика.

Хочете мій досвід? Ще 24 лютого 2022 року я набрав у вбиральні великий бак води на 50 літрів. І так він там й стоїть.

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Тепер давайте підсумок.

Дійсно, варто розуміти, що багато наших технічних особливостей добре відомі росіянам.

Адже вся документація в радянському союзі була єдиною.

Тому не треба недооцінювати глобальність можливої катастрофи.

Але замість того, щоб бігати та беззмістовно істерити, краще спрямувати свою енергію на розуміння елементарних процесів.

І хоч якось підготуватися.

Принаймні піти та набрати води.

І про всяк випадок зробити запас деяких харчів.

А ще спокійно подумати та обговорити з сусідами встановлення на верхніх поверхах діжок з водою.

Аби було чим скористатися у вбиральні, якщо насоси до них не "добиватимуть".

Тримати ліхтарі та павербанки зарядженими.

І дотримуватися всіх тих рекомендацій, про які по колу влада волає з кожної праски.

Бо так – місто має все необхідне, аби запобігти локальним аварійним ситуаціям.

І навіть уникнути розмороження систем в разі проблем загальнонаціонального масштабу.

Але ні – НЕ МОЖНА "обкласти" всю критичну інфраструктуру генераторами, щоб дехто і далі не напружував себе розумінням очевидних реалій війни.

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Перечитайте ще раз.

І ще раз.

Та розповсюджуйте для тих, хто не хоче зрозуміти очевидні речі.

Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова.