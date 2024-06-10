Лимиты света скоро "обновят": как это повлияет на отключение электроэнергии в Украине

Продолжительность отключений света изменится

Лимиты потребления электроэнергии с 24 июня будут распределяться между областями равномерно. Но перед этим от общего объема будут отнимать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре, а уже остаток — будут распределяться.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24". Также он добавил, что из ремонта были выведены дополнительные энергетические мощности.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом уменьшившейся критики" доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", — отметил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Юрий Бойко отметил, что на днях из ремонта был выведен атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света в эти выходные. Вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 10 июня, на всей территории Украины запланировали графики почасовых отключений электроэнергии. При этом в Сумской области будут действовать аварийные отключения, а также в Черниговской области.