Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о применении россиянами Shahed-131/136, FPV-дронов и ББ "Ланцет" за первую половину июня

За две недели июня 2024 российские оккупанты применили 225 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 208 было сбито. По сравнению с предыдущей неделе отмечается резкое сокращение применения РОВ Shahed-131/136. Так, если за первую неделю июня оккупанты применили 171 дрон-камикадзе, то за вторую неделю более чем в 3 раза меньше – 54.

Тем не менее за первую половину июня интенсивность применения дронов довольно высокая и если до абсолютного рекорда не вытянет, то будет явно сопоставима с майскими налетами, возможно даже несколько больше.

Кроме того, настолько существенная разница между первой и второй неделей июня говорит и об отсутствии систематизированного подхода к формированию БК и осуществления регулярного террора, что, несмотря на возобновившиеся поставки из Ирана, заставляет усомниться в возможностях России нарастить собственное производство Shahed-131/136 до массовых показателей.

Применение РОВ FPV-дронов

За вторую неделю июня РОВ применили более 2000 FPV-дронов. Таким образом, показатель за две недели июня превысил 3 500.

Самый интенсивный день применения FPV-дронов был 12 июня, более 450 в течение суток. А в среднем, за вторую неделю июня показатель суточного применения РОВ FPV-дронов приблизился к 300.

Очевидно, что июнь станет рекордным месяцем по применению FPV-дронов российскими оккупантами.

ББ "Ланцет"

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение второй недели июня не применялся с повышенной интенсивностью. В среднем, применений в сутки – 10, что является среднестатистическим показателем большинства месяцев. Очевидно, что в июне ББ "Ланцет" не выйдет за показатель применений в 250 единиц.

Вторая неделя июня и как итог первая половина месяца показали с одной стороны снижение темпов применения Shahed-131/136, с другой стороны – наращивание применения FPV-дронов.

С учетом наблюдения за предыдущие месяцы за процессами применения данных средств поражения, можно отметить нестабильность и острую зависимость категории Shahed-131/136 от поставок из Ирана, регулярное, планомерное наращивание применение FPV-дронов и неизменно стабильное использование ББ "Ланцет".

Источник: пост Коваленко в Telegram