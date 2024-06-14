Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про застосування росіянами Shahed-131/136, FPV-дронів та ББ "Ланцет" за першу половину червня

За два тижні червня 2024 року російські окупанти застосували 225 дронів-камікадзе Shahed-131/136, з яких 208 було збито. Порівняно з попереднім тижнем відзначається різке скорочення застосування РОВ Shahed-131/136. Так, якщо за перший тиждень червня окупанти застосували 171 дрон-камікадзе, то за другий тиждень більш ніж у 3 рази менше – 54.

Проте за першу половину червня інтенсивність застосування дронів досить висока і якщо до абсолютного рекорду не витягне, то буде явно порівнянна з травневими нальотами, можливо, навіть трохи більше.

Крім того, настільки суттєва різниця між першим і другим тижнем червня говорить і про відсутність систематизованого підходу до формування БК і здійснення регулярного терору, що, попри відновлення поставок з Ірану, змушує засумніватися в можливостях Росії наростити власне виробництво Shahed-131/136 до масових показників.

Застосування РІВ FPV-дронів

За другий тиждень червня РОВ застосували понад 2000 FPV-дронів. Таким чином, показник за два тижні червня перевищив 3500.

Найінтенсивніший день застосування FPV-дронів був 12 червня, понад 450 протягом доби. А в середньому, за другий тиждень червня показник добового застосування РІВ FPV-дронів наблизився до 300.

Очевидно, що червень стане рекордним місяцем із застосування FPV-дронів російськими окупантами.

ББ "Ланцет"

Баражуючий боєприпас "Ланцет" протягом другого тижня червня не застосовувався з підвищеною інтенсивністю. У середньому, застосування на добу – 10, що є середньостатистичним показником більшості місяців. Очевидно, що у червні ББ "Ланцет" не вийде за показник застосування 250 одиниць.

Другий тиждень червня і, як наслідок, перша половина місяця показали з одного боку зниження темпів застосування Shahed-131/136, з іншого боку – нарощування застосування FPV-дронів.

З урахуванням спостереження за попередні місяці за процесами застосування цих засобів ураження, можна відзначити нестабільність та гостру залежність категорії Shahed-131/136 від поставок з Ірану, регулярне, планомірне нарощування застосування FPV-дронів та незмінно стабільне використання ББ "Ланцет".

Джерело: пост Коваленка в Telegram