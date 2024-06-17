По словам Пескова, подход России всем известен

После оглашения результатов Глобального саммита мира в Швейцарии в Кремле разразились новыми заявления. Более того, было даже названо условие для участия РФ в следующей встречи.

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он так же отметил, что подход РФ к войне против Украины и ее завершению всем известен.

"Условие одно. Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен. Все его хорошо знают, в том числе господин Кулеба. Этот подход был изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом МИД", — отметил Песков.

По его словам, Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции.

Более того, он уверен, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю.

"Многие страны подтверждали понимание бесперспективность обсуждений без нашей страны", — сказал Песков.

По усиление сотрудничества с Украиной "дружественных" стран таких, как Турция, Сербия и Венгрия, не повлияет на отношения с Россией. Песков подчеркнул, что многие страны, участвующие в саммите, подтвердили его бесперспективность без участия РФ.

"Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Мы будем доводить до них нашу аргументацию", — сказал Песков.

Так же пресс-секретарь властителя Кремля заявил, что Россия изучит просьбу грузинских политиков отменить визовый режим между странами, пока в Кремле якобы не видели этого обращения.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам премьера Италии Джорджи Мэлони, Россия должна выполнить условия Саммита мира для прекращения войны в Украине. Если она не согласится, ее заставят сдаться. Международное сообщество должно объединить усилия для защиты Украины.