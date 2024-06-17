Стал ли мир в Украине ближе? Зарубежные СМИ анализируют результаты саммита в Швейцарии

Саммит принес важные результаты, несмотря на отсутствие полного консенсуса среди стран-участников.

С 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению всех похищенных детей и украинских военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".

"Телеграф" проанализировал, что по итогам мероприятия пишут СМИ в разных странах.

Коалиция посредников

Издание Politico опубликовало материал под названием "Призрак России навис над украинским мирным саммитом".

"Киеву удалось привлечь большинство участников мирного саммита по Украине, который состоялся в эти выходные, к поддержке своей формулы мира из 10 пунктов в качестве основы для дальнейших переговоров.

Но результат был испорчен такими ключевыми, подверженными России странами, как Саудовская Аравия, Индия и Южная Африка, которые не поддержали окончательную декларацию. А Китай вообще пренебрег саммитом.

Хотя мирный саммит по Украине больше напоминал очередную Генассамблею ООН, где разные страны говорили об Уставе ООН и уважении к международному праву, участники пришли к консенсусу, что война в Украине должна закончиться "справедливым и крепким миром", а не миром любой ценой", — говорится в материале.

Отмечается, что "призрак России" навис над саммитом после ультиматума президента РФ Владимира Путина в виде "мирного предложения" за день до начала саммита: "Хотя это было быстро отвергнуто Украиной и другими, это подкрепило реальность того, что с Кремлем в конце концов придется иметь дело".

В статье констатируют, что для Киева мирная конференция стала шагом в создании коалиции посредников, чтобы помочь разработать платформу для противостояния Москве с позиции силы.

Неизвестно, кто примет следующий саммит

Швейцарская новость компания Swissinfo, цитируя в заголовке главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен, публикует материал под названием "Настоящий мир ближе для Украины", несмотря на отсутствие консенсуса на швейцарском саммите".

"Исторический? Разочаровывающий? Западные государства и их союзники на саммите в Швейцарии осудили вторжение России в Украину, но им не удалось убедить крупные внеблоковые страны присоединиться к их окончательному заявлению, и ни одна страна не выступила с просьбой принять продолжение", — говорится в статье.

"Что разочаровывает Швейцарию как принимающую страну: на данный момент не запланирован следующий саммит в другой принимающей стране. Таким образом, возникает вопрос, начал ли Бюргенштокский саммит мирный процесс", — отметил Себастьян Рамспек, международный корреспондент швейцарского вещателя SRF.

Подчеркивается, что саммит пытался обратить внимание на войну в Украине в то время, когда конфликт в Газе, национальные выборы и другие проблемы захватили внимание мира. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был единственным лидером G7, посетившим оба дня конференции.

Вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида были среди тех, кто уехал через несколько часов. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье утром вернулся в Берлин. Однако делегации продолжили свои дискуссии.

Когда и как проводить переговоры Украины и РФ

В статье The New York Times говорится, что мировые лидеры поддержали совместное коммюнике, призывающее к большим дипломатическим усилиям, но разделились относительно того, как привлекать Россию.

"В конце встречи большинство делегаций подписали заявление об общих принципах, таких как содействие обмену пленными и ядерная безопасность.

Они также заявили, что для продолжения необходимо "дальнейшее привлечение представителей всех сторон", эта расплывчатая формулировка подчеркивает отсутствие общей точки зрения по главному вопросу, висящему над встречей: когда и как Украине и России следует стремиться к мирным переговорам?

В связи с тем, что две страны уже третий год ведут тотальную войну и ни у одной нет четкого пути к военной победе, некоторые мировые лидеры призывают к переговорам и компромиссу между воюющими сторонами. Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция и другие повторили этот месседж на саммите", — отмечается в материале.

Отмечается, что для Украины, которая попросила Швейцарию принять саммит и работала над тем, чтобы собрать на него как можно больше мировых лидеров, это событие было важным для создания глобального импульса для видения президента Владимира Зеленского о прекращении конфликта.

В то же время редакция Bloomberg пишет, что позиция стран Глобального Юга на саммите свидетельствует о том, что Россия остается далекой от изоляции, и что для Украины обеспечение их поддержки дипломатической повестки дня Киева может оказаться "недосягаемой" задачей, несмотря на все усилия.

Индия воздержалась

Издание India Today фокусирует внимание на том, что "Индия отмежевывается от документа швейцарского мирного саммита по Украине".

"Индия воздержалась от подписания совместного коммюнике о мире в Украине во время саммита, который проводила Швейцария. Решение было принято, поскольку Россия решила не участвовать в саммите, назвав это "пустой тратой времени"", — описывает медиа и напоминает, что страну на конференции представлял секретарь по западному направлению Министерства иностранных дел Индии Паван Капур.

"В кратком заявлении высокопоставленный индийский дипломат объяснил позицию Индии. Воздерживаясь от ассоциации с любым коммюнике или документом, вытекающим из саммита, Индия призвала к "искреннему и практическому взаимодействию" между Москвой и Киевом для достижения мирного разрешения продолжающегося конфликта", – отмечается в материале.

Саммит солидарности

Британская газета The Telegraph опубликовала материал под названием "Разочаровывающий конец саммита по Украине, поскольку союзники соглашаются на размытую мирную декларацию".

"Владимир Путин, президент России, заручился поддержкой в Азии и Африке за последние два года, обещая дешевое зерно, нефть и газ, а также оружие, и он использовал это влияние для лоббирования бойкота саммита и декларации", — констатирует издание.

Впрочем, со ссылкой на аналитиков, в статье говорится: несмотря на то, что саммиту не удалось поддержать глобальный консенсус против Кремля и предложить шаги к миру или определить место проведения следующей встречи, мероприятие все равно было полезно.

Сергей Радченко, профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне, назвал его важным "саммитом солидарности".

"Привлечение поддержки Киева имеет большой смысл, и в том смысле, что саммит способствует европейской решимости хорошо снабжать Украину оружием, это шаг к миру", — сказал он.

Французский канал France24 обращает внимание на то, что сейчас перед союзниками Украины стоит задача сохранить импульс к миру.

"Об усталости от войны и других беспокойствах свидетельствует то, что только около половины стран-членов ООН приняли участие. Ситуация далека от марта 2022 года, когда осуждение российского вторжения привело к принятию необязательной резолюции на Генеральной Ассамблее ООН 141 страной, призывающей российские войска покинуть Украину.

Непонятно, почему некоторые развивающиеся страны не поддержали заключительное заявление, но они, возможно, не решились оскорбить Россию или культивировали золотую середину между Москвой, ее союзником Китаем и поддерживающими Киев западными государствами", — отмечается в статье.

"Некоторые [страны] не подписали — хотя и очень немного — поскольку они играют в игру "Давайте иметь мир на уступках", и они обычно подразумевают уступки со стороны Украины и в основном удовлетворение требований России", — сказал Владимир Дубовик, старший научный сотрудник в вашингтонском Центре анализа европейской политики.

Дубовик отметил, что путь вперед для Украины состоит в том, чтобы получить поддержку — оружие и гуманитарную помощь — которая могла бы улучшить ситуацию Киева на поле боя и обеспечить ему лучшую позицию на переговорах.

Опустили жесткие вопросы?

"При отсутствии четкого пути к прекращению войны Зеленский обратил внимание на практические вопросы, такие как ядерная безопасность и обеспечение поставок продовольствия из Украины, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна.

Итоговая декларация саммита призывает к возвращению Украине контроля над Запорожской атомной станцией и ее портами на Азовском море. Но в соответствии со скромными заявленными целями конференции, она опустила более жесткие вопросы о том, как может выглядеть послевоенное урегулирование для Украины, сможет ли Украина присоединиться к альянсу НАТО или как может работать вывод войск с обеих сторон", — пишет японская The Japan Times.

Журналисты также обращают внимание на то, что ни одна страна не выступила с предложением провести другую подобную встречу.

"Причем особенно заметно молчание со стороны Саудовской Аравии, которая рассматривается как возможное будущее место проведения. Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство готово помочь мирному процессу, но жизнеспособное урегулирование будет зависеть от "тяжелого компромисса"", — напоминают в материале.

Кропотливая дипломатия

Немецкое Deutsche Welle выпустило статью под названием "Украинский саммит мира: дипломатическая поддержка и политические пренебрежения".

"Собрать более 50 мировых лидеров, чтобы поговорить о мире в Украине, нелегкое дело. Еще сложнее обеспечить представленность десятков других, чтобы включить все континенты.

Это стало результатом месяцев кропотливой дипломатии, и все сложилось, несмотря на российское политическое контрнаступление, направленное на очернение встречи", — говорится в статье.

Мероприятие в швейцарских горах продемонстрировало разногласия между сторонниками Украины и ключевыми игроками в Африке, Азии и Латинской Америке. Пренебрежительное отношение и неявка тоже свидетельствовали о многом.

Клод Ракиситс, аналитик брюссельского Центра безопасности, дипломатии и стратегии, отмечает в комментарии DW, что некоторые страны "не хотят расшатывать лодку", пытаясь сбалансировать связи с Западом, а также с Россией и Китаем.

По его словам, отношения между отдельными нациями, вероятно, повлияли на расчеты каждой из них относительно того, следует ли принимать приглашение на саммит. К примеру, зависимость Индии от России в поставках оружия или исторические связи Южной Африки с Москвой.

"Эта конференция — о гораздо большем, чем об Украине. Это о поддержке международного порядка", — сказал Ракиситс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Путина бурно отреагировали на саммит мира: назвали свои условия для участия в следующей встрече.