Индия якобы хочет достичь мира, поэтому продолжит взаимодействие со всеми заинтересованными в переговорах сторонами.

Индия на Глобальном Саммите мира в Швейцарии отказалась подписывать общий итоговый документ, поскольку является сторонницей российского нарратива о "вариантах, которые приемлемы для обеих сторон". Хотя Индия якобы разделяет глобальную обеспокоенность войной в Украине и поддерживает желание достичь мира.

Об этом говорится в объяснении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Индии. Заявлением МИД страны попыталось оправдаться за то, что Индия не подписала важный документ.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с общим коммюнике или любым другим документом, вытекающим из этого саммита", – говорится в сообщении со ссылкой на заявление главы индийской делегации в Швейцарии и представителя МИД Индии Павана Капура.

Капур также заверил, что Индия будто бы хочет достичь мира, поэтому продолжит взаимодействие со всеми заинтересованными в переговорах сторонами, в том числе с Россией и Украиной. Таким образом, по словам индийского чиновника, страна внесет вклад в достижение мира в Украине.

В Швейцарии 15-16 июня в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха) состоялся саммит мира. Во встрече приняли участие около 100 стран и организаций, в основном с Глобального Юга.

На первый Глобальный саммит мира РФ не приглашалось, но не исключено, что они будут на втором Саммите. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях. Ожидается, что следующий саммит состоится через несколько месяцев, однако более точные сроки неизвестны.

Также "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.