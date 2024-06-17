Неожиданное предложение: на саммите мира пророссийские страны предложили помощь Украине

Предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили со стороны даже тех стран, которые считаются пророссийскими

В ходе сессии Глобального саммита мира, где 39 стран в закрытом режиме обсуждали возвращение похищенных российскими террористами украинских детей, а также военнопленных и гражданских, Украина получила неожиданное предложение. Оно, что еще более неожиданно, шло от стран, которые считаются лояльными к России.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что результаты обсуждения благодаря закрытому режиму заседания позволяют говорить о разработке новых подходов к освобождению похищенных террористами украинцев.

Лубинец добавил, что благодаря закрытому режиму многие страны смогли высказать свое истинное мнение по поводу действий России и презентовать наработки по возвращению граждан Украины. Также он отметил, что предложения помощи неожиданно для представителей Украины поступили со стороны даже тех стран, которые считаются пророссийскими.

"Кстати, неожиданно, что некоторые страны, традиционно имеющие хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер Италии Джорджа Мелони сделала громкое заявление на Саммите мира о судьбе России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Дуда назвал Лукашенко "куклой Путина". Он рассказал о роли самопровозглашенного президента Беларуси в войне в Украине.