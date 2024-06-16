Об ультиматумах Путина, переговорах, Китае и не только: восемь главных заявлений Зеленского на саммите мира

Президент ответил на множество вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии. Во время него глава государства, в частности, затронул темы российских ультиматумов, войны и будущего саммита мира.

"Телеграф" для своих читателей собрал главные заявления президента. С ними вы можете ознакомиться ниже.

Когда ждать следующего саммита

"У нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит, к завершению войны ради справедливого и продолжительного мира"

О помощи Украине

"Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Или она опаздывает? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно".

Условия Украины для начала переговоров с РФ

"Выбран процесс — саммит мира, а после разработка соответствующего детального плана. Потом, когда эти наработки есть, то это говорит, что РФ не сможет заблокировать даже начала мирного процесса. А, если есть согласованный план, то он будет передан представителям российской стороны. Ну и потом мы увидим, готовы ли они к завершению войны."

Об ультиматумах Путина

"Выходя с таким месседжем, что они готовы закончить войну, при этом очень серьезная ошибка, человек предлагает Украине выйти еще из каких-то наших территорий, которые под нашим контролем, которые наши, абсолютно законно… Здесь человек провоцировал весь мир, и, честно говоря, пугал. Это большая ошибка, которая для нас полезна…Все здесь, здесь за кулисами (саммита — ред.), все страны говорили, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил, о реальном желании закончить войну – умножено на ноль. Говорили все страны, даже имеющие другой взгляд или те, что имели ".

О ситуации на фронте

"Я считаю, что ситуация сейчас лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Спасибо им. Ну и считаю, что в ближайшее время благодаря нашим партнерам будет усиление наших военных и будут ответы захватчикам уже на поле боя… более крепкие".

Продолжится ли война в 2025-ом

По этому поводу президент высказался весьма многозначительно. По его словам, если на дипломатическом фронте все получится, то "мы дойдем до второго саммита".

"Что будет с Россией на втором саммите? Это (присутствие россиян, — ред.) будет говорить, что они хотят мира. Их присутствие будет говорить о том, что они решили закончить войну", — сказал он и добавил, что сейчас Украина борется за то, чтобы за стол россиян посадил мир, но не будет против, если Москва пойдет на переговоры добровольно.

При этом Зеленский подчеркнул, что Кремль может "хоть завтра" начать переговоры с Украиной, но сначала должен вывести свои войска с ее суверенной территории.

"Это и будет уважением к Статуту ООН", — подытожил он.

О Китае

Зеленский заявил, что Украина уважает Китай и всегда уважала его территориальную целостность.

"Но мы хотим, чтобы Китай уважал и нашу территориальную целостность. Я считаю, что Китай имеет влияние на россию и мог бы помочь нам", — сказал Зеленский.

Глава государства также призывает не называть Китай врагом Украины, заявляя, что у Украины только один враг — Путин.

Об усталости от войны

"Нас пришел уничтожить нацист Путин, у него идея фикс. К вам зашел в квартиру человек с автоматом. Что вы будете делать? Угощать его, развлекать? Будете ли защищать детей?"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер Италии Джорджа Мэлони сделала громкое заявление на Саммите мира, касающееся судьбы России.