Военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин рассказал, что следует из реакции России на удары по Крыму

Минобороны РФ заявило, что атаку ракетами ATACMS по Крыму якобы совершили "специалисты из США". Ок, а что дальше? Войну Америке объявите теперь?

Кремль продолжает расписываться в своей беспомощности перед Западом. И да, Москва с каким-то звериным остервенением не хочет признать в украинцах субъектность и то, что это достойные враги.

Самолеты они сами себе сбивают, с городов их не выбивают, а они сами уходят в рамках жеста доброй воли. Если их где-то побили на поле боя, то это какие-то очередные афрополяки-наемники.

Если им разносят ракетами военную инфраструктуру в Крыму, то это делают американцы. Ну и т.д.