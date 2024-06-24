Військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін розповів, що випливає з реакції Росії на удари по Криму

Міноборони РФ заявило, що атаку ракетами ATACMS по Криму нібито здійснили "фахівці зі США". Ок, а що далі? Війну Америці оголосіть тепер?

Кремль продовжує розписуватись у своїй безпорадності перед Заходом. І так, Москва з якоюсь звіриною розлюченістю не хоче визнати в українцях суб’єктність і те, що це гідні вороги.

Літаки вони самі собі збивають, з міст їх не вибивають, а вони самі йдуть у рамках жесту доброї волі. Якщо їх десь побили на полі бою, це якісь чергові афрополяки-найманці.

Якщо їм розносять ракетами військову інфраструктуру у Криму, це роблять американці. Ну і т.д.