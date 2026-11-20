Реальный расход топлива зависит от котла и утепления дома

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Около 1,28 тонны пеллет дадут при сгорании столько же тепла, сколько тонна каменного угля, если их теплотворная способность составляет 18 и 23 МДж/кг соответственно. При одинаковом КПД котлов это примерно на 280 кг топлива больше.

Польский сайт KB.pl приводит этот пересчет на основе усредненных показателей теплотворной способности. Для древесных пеллет типичный диапазон составляет 16–20 МДж/кг: показатель зависит от сырья, влажности и производителя.

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Как пересчитать тонну угля в пеллеты

Теплотворная способность показывает, сколько энергии выделяется при сгорании килограмма топлива. Для каменного угля в кусках типичный диапазон – 22–24 МДж/кг. Если взять 23 МДж/кг, то тонна такого угля даст 23 000 МДж энергии: 1000 кг × 23 МДж/кг.

Чтобы получить столько же энергии из пеллет, 23 000 МДж делим на 18 МДж/кг. Получается примерно 1278 кг, или 1,28 тонны после округления. Для мелкофракционного угля, известного как "экогорох", при показателе 25 МДж/кг расчет дает 920 кг: 23 000 ÷ 25.

При одинаковом КПД расходы сравняются, если тонна пеллет будет стоить около 78% цены угля Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему за сезон расход может отличаться

КПД котла определяет, какая часть энергии топлива пойдет на обогрев дома. Пеллетный котел может включаться и выключаться в зависимости от потребности в тепле, тогда как котлы на мелкофракционном угле часто работают непрерывно. Если КПД котлов различается, соотношение расходов, рассчитанное только по теплотворной способности, изменится.

Пеллетный котел может включаться и выключаться в зависимости от потребности в тепле Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На сезонный расход влияют и теплопотери. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше тепла требуется при прочих равных условиях. Хорошо утепленный дом с герметичными окнами теряет меньше тепла, чем дом, где оно уходит через неплотности и мостики холода.

Как сравнить расходы и условия хранения

При одинаковом КПД котлов цену тонны пеллет в этом примере нужно умножить на 1,28 и сопоставить результат с ценой тонны угля. При таком соотношении расходы на топливо сравняются, если тонна пеллет будет стоить примерно 78% от цены тонны угля: 1 ÷ 1,28 ≈ 0,78.

Древесные пеллеты прессуют из отходов деревообработки и обычно продают в плотно закрытых мешках, которые защищают гранулы от влаги. Пеллеты почти не пылят при хранении, тогда как угольная пыль добавляет работы по уборке в котельной. Уголь в мешках помогает уменьшить количество пыли.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит покупать слишком дешевые пеллеты, какие опасные примеси могут содержаться в таком топливе и на что обращать внимание при выборе гранул для отопления.