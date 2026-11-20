После развода Алла Барановская и Николай Тищенко продолжали жить вместе

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НАБУ и САП могут проводить обыски в салоне красоты CLIPSE в Ужгороде. Заведение открыла Алла Барановская, бывшая жена народного депутата Николая Тищенко.

Об этом 20 ноября со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, пока неизвестно, в рамках какого дела проводят обыски.

"В рамках какого дела проводят обыски, пока неизвестно", – написал журналист.

Скриншот сообщения в Telegram Виталия Глаголы об обысках в CLIPSE и подарке Тищенко

Барановская превратила свой салон красоты в сеть

Кто такая Алла Барановская

Алла Барановская – бывшая модель, блогер и владелица сети салонов красоты. Она родилась в Донецке, в 2014 году переехала в Киев, а в 2017-м открыла салон, который впоследствии вырос в сеть.

Барановская и Тищенко поженились в 2016 году. На следующий год у них родился сын Давид.

Алла Барановская и Николай Тищенко поженились в 2016 году

В 2024 году они развелись. Журналисты тогда предполагали, что развод мог быть фиктивным, поскольку после расторжения брака пара продолжала жить под одной крышей. Тищенко объяснял, что они вместе воспитывают сына.

15 февраля 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила Тищенко 12 634 680 гривен – такую сумму нардеп указал в декларации. На вопрос журналистов об этих деньгах он ответил, что после развода они разделили имущество.

После развода Тищенко задекларировал денежный подарок от Барановской