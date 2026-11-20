У бывшей жены Тищенко проводят обыски? Чем известна Алла Барановская
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После развода Алла Барановская и Николай Тищенко продолжали жить вместе
НАБУ и САП могут проводить обыски в салоне красоты CLIPSE в Ужгороде. Заведение открыла Алла Барановская, бывшая жена народного депутата Николая Тищенко.
Об этом 20 ноября со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, пока неизвестно, в рамках какого дела проводят обыски.
"В рамках какого дела проводят обыски, пока неизвестно", – написал журналист.
Кто такая Алла Барановская
Алла Барановская – бывшая модель, блогер и владелица сети салонов красоты. Она родилась в Донецке, в 2014 году переехала в Киев, а в 2017-м открыла салон, который впоследствии вырос в сеть.
Барановская и Тищенко поженились в 2016 году. На следующий год у них родился сын Давид.
В 2024 году они развелись. Журналисты тогда предполагали, что развод мог быть фиктивным, поскольку после расторжения брака пара продолжала жить под одной крышей. Тищенко объяснял, что они вместе воспитывают сына.
15 февраля 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила Тищенко 12 634 680 гривен – такую сумму нардеп указал в декларации. На вопрос журналистов об этих деньгах он ответил, что после развода они разделили имущество.
Как сообщал "Телеграф", НАБУ и САП объявили народному депутату Николаю Тищенко подозрение в вымогательстве более 1 миллиона долларов за крышевание нелегальных кол-центров, легализацию незаконных доходов и недостоверные сведения в декларации. По версии следствия, для отмывания этих денег использовали Всеукраинский благотворительный фонд Николая Тищенко "Дорога мира" (Way of Peace). Тищенко опекал его вместе с бывшей женой и финансовым партнером Аллой Барановской.