Экономист и аналитик Алексей Кущ оценил перспективы Демократической партии США на предстоящих президентских выборах

В ближайшее время, демократы в США будут решать весьма сложную дилемму: "сливать" выборы президента с помощью технического кандидата и концентрироваться на выборах в Палату представителей и Сенат или найти нового реального кандидата для победы на выборах президента.

Точка бифуркации тут — покушение на Трампа. После этого, техническим кандидатом мог быть и сам Байден, даже с учетом админресурса на выборах.

Но видимо, его физические потенции уже не оставляют для этого никаких шансов.

Как подтверждение данного тезиса — то, что он лично не обратился к нации по случаю своего отказа от участия в избирательной гонке, а лишь подписал письмо, написанное спичрайтерами.

Вторым техническим кандидатом может стать Камала Харрис. Даже в стане демократов ее перспективы президентства выглядят как настоящая катастрофа.

Все эти дни в стане демократов шла ожесточенная борьба: остаться в формате "технического кандидата" или включиться в президентскую гонку по-взрослому.

У второго варианта есть ряд минусов: разогрев рейтинга Трампа и крайне недостаточное время для раскрутки нового кандидата от демпартии.

А также осознание того факта, что в случае поражения, такому реальному кандидату придется сжечь свою политическую перспективу.

В Америке не любят проигравших. Поэтому и Альберт Гор, и Хилари Клинтом, после поражения на выборах ушли из активной политики и сосредоточились на кулуарной.

Исключение — Трамп, но он больше, чем просто политик, это, скорее, политический бренд и символ.

Камала Харрис не получила поддержки Клинтонов и Обам, а также Нэнси Пелоси, тяжеловесов демократов. Также нет пока и поддержки со стороны руководителей демократического большинства в Сенате и меньшинства в Палате представителей.

Вместо Харрис, демократы говорят о "выдающемся кандидате", которого им нужно будет выбрать в августе.

Таким тяжеловесом может стать, например, Мишель Обама. Значительно меньше шансов у Хилари Клинтон.

Судя по тому, кого выдвинут демократы (Харрис или тяжеловеса) в августе, можно будет судить о перспективах демократов на выборах (точнее сказать, об их оценке этих перспектив).

Источник: пост Куща в Facebook