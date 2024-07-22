Не Харрис единой: ТОП-8 демократов, которые могут заменить Байдена, и их шансы против Трампа

Президентом США впервые может стать женщина?

В воскресенье, 21 июля, 81-летний президент США Джо Байден на фоне давления однопартийцев принял решение снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. В то же время он выразил полную поддержку своему вице-президенту Камале Харрис, призвав избрать именно ее кандидатом в президенты от Демократической партии.

"Телеграф" рассказывает о ТОП-8 демократах, которые могут претендовать на номинацию, и их шансы против Дональда Трампа.

Камала Харрис, 59 лет

Шансы на номинацию сейчас: высокие

Действующая должность: вице-президент США в администрации Джо Байдена

Детали: по закону Харрис автоматически занимает место Байдена, если он уйдет в отставку во время своего президентского срока. Но это правило не работает сейчас, когда 46-й президент США отказался от участия в выборах, и партия осталась без кандидата. Нет механизма, который давал бы вице-президенту преимущество перед другими желающими вступить в предвыборный процесс. Однако, высказанная Байденом поддержка значительно повышает шансы Харрис на номинацию, и многие влиятельные члены партии, такие как супруги Билл и Хиллари Клинтон, уже поддержали ее кандидатуру.

Как все работает на практике? Своим решением Байден "освободил" всех делегатов, которых собрал в течение праймеризов — а это около 4 тысяч человек из всех штатов. Именно делегаты во время национального съезда Демократической партии отдают свои голоса, чтобы избрать кандидата в президенты. Такой съезд намечен на 19-22 августа в Чикаго. Ранее партийные лидеры рассматривали возможность провести онлайн-встречу, чтобы назвать кандидата в начале августа до 7 числа. Изменились ли их планы из-за решения Байдена, пока неизвестно.

Делегаты национального съезда должны выбрать другого претендента путем голосования, пока новый кандидат не получит большинства голосов. Если никто не набирает большинства, проходят дополнительные туры голосования.

По правилам, делегаты не обязаны прислушиваться к мнению Байдена и поддерживать названного им преемника. По данным Reuters, через несколько часов после решения Байдена союзники Харрис начали обзванивать делегатов и глав местных организаций партии, чтобы получить их поддержку.

Сама вице-президент Камала Харрис заявила, что для нее большая честь получить поддержку президента, и она намерена "заслужить и выиграть эту номинацию".

Согласно нескольким срезам общественного мнения, проведенным до того, как Байден отказался от участия в выборах, Харрис показывала себя в опросах так же, как и он — или лишь немного лучше — против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Трамп опережает Харрис на два пункта с 47% поддержки против 45%.

Но, к примеру, опрос CNN, опубликованный в начале июля, показал, что независимые избиратели больше поддерживают Харрис — 43% против 40% за Трампа, а умеренные избиратели обеих партий предпочитают ее с 51% против 39%.

Однако ключевая борьба развернется в колеблющихся штатах, где поддержка республиканцев и демократов примерно одинаковая. Новый опрос Atlanta Journal-Constitution показывает, что Харрис немного отстает от Трампа, например, в Джорджии. Республиканец лидирует с 51% против 46% у Харрис. Похожая ситуация в Пенсильвании, где Трамп имел 48% поддержки в опросах, а Харрис – 47%. Впрочем, общественное мнение может измениться, когда кандидатура Байдена останется вне контекста.

Камала Гаррис. Фото Getty Images

Гретхен Витмер, 52 года

Шансы на номинацию сейчас: средние

Действующая должность: губернатор штата Мичиган

Детали: будучи губернатором два срока, Витмер возглавила предвыборную кампанию 2022 года, по итогам которой демократы в этом колеблющемся штате впервые за 40 лет получили полный контроль над законодательным собранием и правительством Мичигана, напоминает The New York Times.

По многим предположениям, политик будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Выступала категорически против замены Байдена на этих выборах. По данным Politico, сейчас Витмер присоединилась к плеяде демократов, выступающих в поддержку Харрис.

Согласно опросам, в случае баллотирования Витмер на пять пунктов уступает Трампу — 42% против 47%.

Гретхен Витмер. Фото Bridge Michigan

Пит Буттиджедж, 42 года

Шансы на номинацию сейчас: средние

Действующая должность: министр транспорта США

Детали: Буттиджедж намеревался выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, но впоследствии, неожиданно обойдя многих конкурентов, снял свою кандидатуру в пользу Байдена. В должности министра смог успешно преодолеть несколько публичных кризисов.

Буттиджедж с 43% голосов опрошенных американцев отстает от Трампа на четыре пункта в опросе CNN/SSRS.

21 июля Буттиджедж поддержал Камалу Харрис и, по данным СМИ, может претендовать на номинацию вице-президентом в "билете" демократов на этих выборах. Особенно после того, как в эфире HBO "разнес" Джей Ди Венса — кандидата Трампа в вице-президенты.

"Теперь Камала Харрис является тем человеком, который может взять факел, победить Дональда Трампа и стать преемником Джо Байдена на посту президента", — написал Пит Буттиджедж в профиле в Х.

Пит Буттиджедж. Фото CNN

Гевин Ньюсом, 56 лет

Шансы на номинацию сейчас: средние

Действующая должность: губернатор штата Калифорния

Подробности: его часто называют возможным кандидатом на пост президента от демократов в 2028 году. До последнего выступал в поддержку президента Байдена. Сейчас высказался "за" кандидатуру Харрис.

"Жесткая. Бесстрашная. Упорная. Поскольку наша демократия поставлена ​​на карту, а наше будущее под угрозой, никто не может лучше возбудить дело (отсылка на прокурорское прошлое Харрис. — Ред. ) против темного видения Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровом направлении, чем вице-президент Америки, Камала Харрис", — написал он в соцсети Х.

Ньюсом впервые громко заявил о себе, когда в должности мэра Сан-Франциско в 2004 году выдал разрешения на однополые браки вопреки закону штата. Также известен попытками решить проблему городских бездомных в Калифорнии. Вступал в открытую конфронтацию с администрацией Трампа, когда тот был президентом.

По данным опросов, Гевин Ньюсом на пять пунктов уступает республиканцу, имея 43% голосов опрошенных против 48% у Трампа.

Гевин Ньюсом. Фото Politico

Джош Шапиро, 51 год

Шансы на номинацию сейчас: средние

Действующая должность: губернатор штата Пенсильвания

Детали: Шапиро вступил в должность только в прошлом году, однако уже считается восходящей звездой партии на общенациональном уровне и потенциальным кандидатом в президенты.

Произошедшая в родном штате Шапиро попытка покушения на жизнь Дональда Трампа стала наиболее сложным испытанием для его карьеры. Однако и демократы, и республиканцы высоко оценили, как он справился с этим трагическим событием.

"Он говорил в духе президента, – сказал один из демократов в Пенсильвании. – Он действительно умеет выбирать правильный тон в таких ситуациях и обращаться к нужным людям".

В Пенсильвании в опросах, проведенных 17-18 июля, Шапиро (с 47%) опережал Трампа (43%).

Сейчас Джош Шапиро — среди возможных кандидатов в вице-президенты.

Джош Шапиро. Фото Spotlight PA

Джей Роберт Притцкер, 59 лет

Шансы на номинацию сейчас: средние

Действующая должность: губернатор штата Иллинойс

Детали: Притцкер известен как один из самых ярых критиков Дональда Трампа.

"Бизнесмен-миллиардер – наследник сети гостиниц Hyatt – критикует Трампа в социальных сетях.

После дебатов он назвал Трампа "лжецом" и сказал, что он "человек, осужденный по 34 пунктам, который заботится только о себе", — описывает BBC.

Внутри Штатов запомнился тем, что защитил право женщин на аборт в штате Иллинойс и объявил его "штатом-приютом" для женщин, которые по тем или иным причинам решили прервать беременность. Также под его руководством в штате было запрещено владение штурмовым оружием.

При этом Притцкер (43%) уступает Трампу (46%) на три процента в опросе Data for Progress. Опрос Ipsos показал, что 34% избирателей выбрали бы Притцкера, будь он в списке, против 40% за Трампа.

Притцкер сделал заявление после выхода Байдена из гонки, но не выразил намерений баллотироваться вместо него.

"Возможно, наиболее важно то, что президент Байден восстановил достоинство Овального кабинета, вернув в Белый дом государственную мудрость и честь, которые были признаками его годов службы", — сказал он.

Джей Притцкер также среди потенциальных кандидатов на пост вице-президента в будущей команде Камалы Харрис.

Джей Роберт Притцкер. Фото Fox News

Мишель Обама, 60 лет

Шансы на номинацию сейчас: низкие

Действующая должность: общественный деятель

Детали: Мишель Обама стала первой в истории США первой леди афроамериканского происхождения и запомнилась рядом важных инициатив в этом статусе, начав программы борьбы с детским ожирением, поддержки военнослужащих и их семей, доступного образования для молодежи.

Она сыграла большую роль во время президентской компании Барака Обамы в 2008 году, когда почти оставила собственную карьеру, чтобы поддержать мужа. Десятки мероприятий и интервью, несколько выступлений на "Шоу Опры Уинфри", собственные речи для президентской кампании, которые она читала без записок, сделали ее популярным медийным лицом.

Время от времени, естественно, имя Мишель Обамы появляется среди рейтингов тех, кого американцы хотели бы видеть своим президентом. Ранее команда Обамы неоднократно сообщала, что она не планирует баллотироваться на должность в 2024 году.

Но в заявлении офиса Барака Обамы после выхода Байдена из предвыборной кампании так и не было упомянуто Харрис, что породило слухи, что бывший президент не поддерживает ее кандидатуру и выступает за открытый отбор.

"В ближайшие дни мы будем плавать в неизведанных водах, — говорится в заявлении. — Но у меня есть чрезвычайная уверенность, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, из которого выйдет выдающийся кандидат".

Мишель Обама. Фото CNN

Джо Манчин, 76 лет

Шансы на номинацию сейчас: низкие

Действующая должность: сенатор Западной Виргинии

Детали: по данным The Guardian, он годами рассматривал возможность баллотироваться от Демократической партии. Манчин работает в Сенате с 2010 года и является главой комитета по энергетике и природным ресурсам.

"Он упорно работал, чтобы укрепить свою поддержку в Западной Виргинии, в то же время часто откровенно критикуя Демократическую партию. Столкнувшись с тяжелой борьбой за переизбрание, Манчин объявил в прошлом году, что не будет баллотироваться на новый срок в Сенате США, и в мае он покинул Демократическую партию", – описывает медиа.

Впрочем, 21 июля появилась информация, что он рассматривает возможность перерегистрироваться как демократ и бросить вызов Харрис.

Социологических исследований по его кандидатуре не проводилось.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что Дональд Трамп требует еще одни дебаты — уже с новым кандидатом от демократов.