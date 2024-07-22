"Самое время": Клинтоны, Обама и Пелоси прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Ведущие демократы одобрили решение Байдена

После того, как президент США Джозеф Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис, как кандидата на президентских выборах от Демократической партии США, с аналогичной поддержкой выступили многие ведущие демократы. В частности, о поддержке решения Байдена и выдвижения Камалы Харрис заявили супруги Клинтонов и экспрезидент Барак Обама.

Клинтоны опубликовали заявление, в котором поблагодарили Байдена за его работу в должности президента. Экс-президент и его супруга призвали поддерживать Камалу Гаррис в борьбе против Дональда Трампа.

"Сейчас самое время поддержать Камалу Харрис и бороться за ее избрание всеми силами. От этого зависит будущее Америки… Мы пережили много взлетов и падений, но ничто не заставляло нас больше беспокоиться за нашу страну, чем угроза, которую представляет второй срок Трампа", – сказано в сообщении.

Другой экс-президент США Барак Обама выступил с похвалой Байдену, сказав, что тот стал одним из наиболее значимых президентов США. В частности, Обама отметил усилия Байдена по мобилизации партнеров для борьбы с агрессией РФ в Украине. Также он обтекаемо высказался относительно Харрис, как кандидата, сказав, что нужен открытый процесс праймериз.

"У меня чрезвычайная уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат… Джо лучше, чем кто-либо другой, понимает, какие ставки делаются на этих выборах — как все, за что он боролся всю своя жизнь, и все, за что выступает Демократическая партия, окажется под угрозой, если мы позволим Дональду Трампу вернуться в Белый дом и отдадим республиканцам контроль над Конгрессом. Я также знаю, что Джо никогда не отступал от борьбы. Для него взглянуть на политический ландшафт и решить, что он должен передать факел новому кандидату, — это, безусловно, один из самых трудных моментов в его жизни", — написал он.

А вот бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси похвалила Байдена, однако не стала выражать поддержку Камале Харрис. Она вообще фактически проигнорировала этот момент в заявлении.

"Его наследие в виде видения, ценностей и лидерства делает его одним из самых значимых президентов в американской истории. С любовью и благодарностью президенту Байдену за то, что он всегда верил в обещания Америки и давал людям возможность реализовать их", — написала она. .

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте предстоящих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, во время которых президент США показал очень невзрачные результаты. Это привело к тому, что даже его советники начали рекомендовать ему снять свою кандидатуру.