Економіст та аналітик Олексій Кущ оцінив перспективи Демократичної партії США на майбутніх президентських виборах

Найближчим часом демократи в США вирішуватимуть дуже складну дилему: "зливати" вибори президента за допомогою технічного кандидата та концентруватись на виборах до Палати представників та Сенат або знайти нового реального кандидата для перемоги на виборах президента.

Точка біфуркації тут – замах на Трампа. Після цього технічним кандидатом міг бути і сам Байден, навіть з урахуванням адмінресурсу на виборах.

Але, мабуть, його фізичні потенції вже не залишають для цього жодних шансів.

Як підтвердження цієї тези — те, що він особисто не звернувся до нації з нагоди своєї відмови від участі у виборчих перегонах, а лише підписав листа, написаного спічрайтерами.

Другим технічним кандидатом може стати Камала Харріс. Навіть у стані демократів її перспективи президентства виглядають справжньою катастрофою.

Усі ці дні в стані демократів точилася запекла боротьба: залишитися у форматі "технічного кандидата" або включитися в президентські перегони по-дорослому.

Другий варіант має низку мінусів: розігрів рейтингу Трампа і вкрай недостатній час для розкручування нового кандидата від демпартії.

А також усвідомлення того факту, що у разі поразки такому реальному кандидату доведеться спалити свою політичну перспективу.

В Америці не люблять тих, хто програв. Тому і Альберт Гор, і Хіларі Клінтом після поразки на виборах пішли з активної політики і зосередилися на кулуарній.

Виняток Трамп, але він більше, ніж просто політик, це, швидше, політичний бренд і символ.

Камала Харріс не отримала підтримки Клінтонів та Обам, а також Ненсі Пелосі, важкоатлетів демократів. Також немає поки й підтримки з боку керівників демократичної більшості у Сенаті та меншості у Палаті представників.

Замість Харріс, демократи говорять про "видатного кандидата", якого їм потрібно буде обрати у серпні.

Таким важкоатлетом може стати, наприклад, Мішель Обама. Значно менше шансів у Хіларі Клінтон.

Судячи з того, кого висунуть демократи (Харріс або важкоатлети) у серпні, можна буде судити про перспективи демократів на виборах (точніше сказати, про їхню оцінку цих перспектив).

Джерело: пост Куща у Facebook