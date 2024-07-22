Почему Байден не идет на второй срок: кто и как повлиял на его решение

Шансы на победу были малы

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение не участвовать в президентских выборах в 2024 году после разговора с двумя ближайшими помощниками. В частности, со Стивом Ричетти и Майком Донилоном.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в окружении американского лидера. Отмечается, что Байдена 19 июля вечером посетил Стив Ричетти, который был с ним еще со времен его работы в Сенате.

На следующий день в субботу, 20 июля, к действующему президенту США прибыл Майк Донилон. Эти помощники были рядом с Байденом при принятии ключевых решений относительно того, баллотироваться ли в президенты в 2016 и 2020 годах. Они доносили ему информацию, которая могла ускорить конец его политической карьеры.

По словам пяти человек из окружения Байдена, за последние дни до принятия решения не участвовать в предстоящих президентских выборах, он получил ряд информации. В частности, опросы, которые показали, что шансы Байдена на победу в ноябре малы. В то же время оказалось, что сбор средств на кампанию очень замедлился.

В воскресенье, 21 июля, когда Байден и объявил о своем решении, в течение дня в резиденции были только первая леди Джилл Байден и два помощника: заместитель главы администрации Энни Томасини и помощник первой леди Энтони Бернал.

Некоторые собеседники уверены, что кроме призывов к Байдену не баллотироваться, важную роль в этом решении сыграли результаты нового опроса в ключевых штатах. Они продемонстрировали, что Байден отстает во всех шести важных штатах и терпит крах в Виргинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить большие ресурсы.

Источник подчеркнул, что, несмотря на большое давление на Байдена и результаты опросов, а также неудачные дебаты с Дональдом Трампом, решение выглядело добровольным, как того и хотела первая леди.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп требует еще одни дебаты — уже с новым кандидатом от демократов.