Стоит обратить внимание на некоторые нюансы встречи Кулебы и Ван И

В своем посту от 20 июня я уже обращал внимание на недопустимое изменение риторики министра Кулебы по Китаю. И вот вчера Зеленский сообщил, что увидел "четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины". Я пытался найти этот сигнал в официальных сообщениях китайской стороны. Наверное, Кулеба предоставил президенту какое-то рентгеновское видение, потому что я ничего не нашел ни в одном из трех сообщений агентства Синьхуа, издания "Жэньминь Жибао", которое просто сделало перепечатку из Синьхуа. Самые свежие сообщения 23 июля 2024 года на официальном сайте МИД КНР касаются поздравительного письма Си к участникам 6-го Китайско-российского энергетического делового форума и поздравления Кагаме с избранием его президентом Руанды. Все.

То, что тиражирует китайская пропаганда, это "Д. Кулеба отметил, что Китай – большая страна. Украина и Китай установили стратегическое партнерство и взаимно являются важными торгово-экономическими партнерами. Украинская сторона поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и будет продолжать придерживаться принципа одного Китая" (на языке оригинала русской версии Синьхуа).

И ни слова о территориальной целостности Украины! Даже в общих чертах, как это традиционно делает китайская пропаганда – Китай поддерживает территориальную целостность, не указывая, что это касается конкретного государства. Конечно, возможно, что в присущей китайцам манере Ван И мог тихо шепнуть на ухо Кулеби, что "Крым — это Украина", но мы об этом никому, нигде и никогда не скажем публично, а так вы имейте в виду, даже своему президенту. можешь сообщить. Согласно Сунь Цзы "война – это путь хитростей и обмана". А Китай ведет войну, и не на стороне Украины.

Да и обратите внимание, где Ван И принимал Кулебу – не в Пекине. В Китае символика имеет огромное значение. Прием украинского министра в Гуанчжоу китайцы хотели продемонстрировать низкую приоритетность Украины для Поднебесной. И хотя Кулеба хвастался перед визитом, что это первый визит министра иностранных дел Украины за последние 12 лет, это не подвигло китайскую сторону принять его, как полагается, в Пекине на уровне, соответствующем официальному визиту. Ну и символика, которую провел Кулеба с визитом 12-летней давности, не слишком позитивна. То был визит министра Грищенко времен Януковича после подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Украиной и Китаем. Кстати, в официальной базе данных найти этот документ невозможно, потому что на самом деле это было право на стратегическое партнерство между Компартией Китая и партией регионов Януковича. Кстати, Кулеба почему-то забыл, что Стратегия национальной безопасности не определяет Китай как стратегический партнер Украины. Плохо лицу в должности министра не знать базовые документы своего государства.

Ну также стоило бы Кулебе помнить, что в 2016 году был визит министра иностранных дел Украины П. Климкина в Китай. Принимал его тот же Ван И, и не в Гуанчжоу, а в Пекине, хотя это был рабочий, а не официальный визит.

В общем, позорно выглядит, когда украинский министр работает в роли пропагандиста основного союзника России. В Пекине и Москве радостно подмигивают друг другу и откровенно демонстрируют братство по оружию — две пары стратегических бомбардировщиков — российские Ту-95МС и китайские Н-6 — показывали "Кузькину мать" США вблизи Аляски.

П.С. О Китае и его видении Украины, а также о политике Пекина относительно нашей страны в скором времени в специальном обзоре Центра "Стратегия ХХІ". Это будет для напоминания "забывчивым" лицам на должностях министра и президента

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