Проблемы инвесторов с минеральными месторождениями не могут решить ни президент, ни инвестнянянвесторов от украинских земель

Видимо, вы не раз слышали, как наши политики хвастались, что Украина владеет огромными залежами стратегических минералов. И именно наличие этих залежей делает нас привлекательными для международных добывающих компаний.

И в самом деле, для заинтересованных сторон из других стран мира это тоже не секрет, что Украина является ресурсно богатой страной. Только вот, несмотря на этот общеизвестный факт, какой-то большой очереди из инвесторов не наблюдается вообще.

Расскажу об одной из причин отсутствия интереса. О ней я недавно узнал и это стало для меня открытием.

В Украине можно получить спецразрешение на разработку месторождения, но это не гарантирует, что вы получите также земельный участок под которым находится это месторождение. Вот такой абсурд. По нашему законодательству, это объекты разных прав, которые оформляются разными документами. И вы можете получить разрешение на разработку месторождения, но если оно находится на участке, которым владеет другой владелец, тот же фермер, есть ли лес, или даже какие-то здания, то получить такой участок будет очень сложно, а чаще всего почти невозможно.

Вот приведу вам реальный пример. Канадская компания Black Iron еще в 2010 приобрела ООО "Шимановский стол" со спецразрешением на разработку Шимановского месторождения. Однако уже 14 лет компания не может получить участок для разработки этого месторождения. Ибо одна часть принадлежит Минобороны, а другая Криворожскому горсовету. Поэтому предприятию необходимо отдельно договариваться и с Минобороны, и с горсоветом.

И это при том, что еще в 2020 году наш президент похвастался, что эта канадская компания инвестирует в экономику Украины более 1 млрд дол. А заместитель Офиса президента Игорь Жовква стал инвестированием этого проекта. Однако, ни президент, ни инвестняня так и не помог решить проблему доступа к земле.

И до сих пор проект так и не реализован, потому что компания не может получить земельный участок.

Абсурд.

С другой стороны. А можно ли этот вопрос решить? Конечно! В первую очередь нужно волевое, возможно непопулярное решение. На участках, где есть месторождения со стратегическими минералами, государство вправе изымать землю у собственника. Либо выкупить по рыночной цене, либо предложить владельцу альтернативный участок. Как это было сделано в США? Дополнительно самостоятельно заключить оценку воздействия на окружающую среду. И уже дальше инвестору продавать готовый продукт. А не только само месторождение после чего он должен самостоятельно решать проблемы с землей.

Вот только единственные, кто действительно поднимает проблематику этого вопроса и предлагает какие-то решения, это исключительно профильные общественные ассоциации. Вместе с тем государство вообще ничего не делает для решения этих вопросов. И никто даже не пытается вопрос решить озвученным выше способом или каким-либо другим альтернативным решением. Зато эти люди любят ездить по международным конференциям в поисках инвесторов, а затем рассказывать об отсутствии аппетита.

Источник: пост в Facebook