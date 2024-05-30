Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Крыма специально для "Телеграфа" объяснил, почему без развала РФ ни у кого не будет спокойной жизни

На этой неделе Украина заключила очередные соглашения о гарантиях безопасности. Одиннадцатой из тех, с кем у нас теперь есть такие договоренности, стала Бельгия.

Хорошо, что у нас появился такой важный элемент как заключение подобных двусторонних соглашений, наполненных реальным содержанием. С прописанными там передачей нам вооружений, боеприпасов, финансовой поддержкой на протяжении достаточно длительного периода.

В нынешних условиях это наиболее реальный для нас формат укрепления своих обороны и нацбезопасности. Раз уж в НАТО пока – никак.

Нам уже четко дали понять, что на июльском саммите Альянса, который пройдет в Вашингтоне, приглашения в НАТО мы не получим. Потому не нужно иметь завышенных ожиданий. Очевидно, что до окончания войны нас в блок не примут.

На саммите в Вашингтоне будет выражена традиционная поддержка Украины, задекларировано, что будущее НАТО без нас выглядит несерьезно, приняты некие пакеты помощи. Однако получить же четкое приглашение, да еще и с некими сроками – это сегодня нереалистично.

В то же время для нас не может быть разночтений в том, как именно будет выглядеть конец войны, открывающий нам возможность как можно быстрее стать членом НАТО. Это – деоккупация всех украинских территорий, включая Крым.

Понятно, что были, есть и будут некие деятели, которые хотят как можно быстрее вернуться к сытой и спокойной жизни. Речь о политиках, чиновниках, части общества в разных странах. Они готовы идти на уступки (тем более, не за свой счет, а за счет Украины), договариваться с недоговороспособным военным преступником Путиным. Не понимая, что Россия с ее имперскими замашками не поменяется. Что даже после условного перемирия она продолжить бредить реваншем, расширением сферы своих интересов, захватом новых территорий.

Никакие компромиссы с ней невозможны. И зря кое-кто на Западе намерен торговаться с Москвой по статусу внеблоковости Украины либо вступлении в НАТО части нашей страны, пока другая остается в оккупации. Думать надо в другом направлении.

А именно – о соблюдении норм международного права, которое подразумевает уважение территориальной целостности и суверенитета.

А еще – о том, что без развала РФ не будет спокойной жизни ни и у кого.

Это по своей сути злобное образование, вечно жаждущее чужих земель, не жалеющее ни своих, ни чужих людей.

Рассуждения в стиле – а давайте примем в НАТО часть Украины, как когда-то было с ФРГ, а потом, когда-нибудь, как в случае с воссоединением Германии, временно оккупированная часть Украины тоже станет частью НАТО – это предательские, циничные месседжи. Они созвучны тезисам Кремля о "договариваться, согласно реалиям на земле" (то есть, что захвачено – то за РФ и остается).

Это неприемлемо не только для Украины, но для цивилизованного мира в целом. Ведь фактически включается "зеленый свет" для новых агрессий. А желающих всегда хватает.

К сожалению, везде и всюду есть полезные идиоты, распространяющие подобные мысли. А есть и российская агентура. Оставшаяся после развала СССР, а также созданная уже стараниями путинской РФ. Десятилетиями Кремль создавал целые прослойки политиков, псевдообщественных деятелей, журналистов, которые работали бы на РФ. Это активно финансировали нефтедолларами, которыми снабжали Москву страны, не имеющие политической воли прекратить импортировать российские энергоносители и ввести жесткое эмбарго.

Такая агентура вскрывается постепенно. РФ важно, чтобы то и дело звучали созвучные ей голоса, потому "отмашка" дается не всем сразу. Но всё это – голоса из одной обоймы.