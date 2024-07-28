Во всем виноваты трансгендеры? МОК радикально отреагировал на критику церемонии открытия Олимпиады-2024

В комитете пока это не прокомментировали

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил видео с лучшими моментами с церемонии открытия летних Игр в Париже. Ролик недоступен как на официальном сайте, так и на канале МОК на YouTube.

На сайте МОК при попытке просмотра этого видео появляется сообщение, что оно пока не доступно в вашем регионе. А на YouTube написано, что это видео недоступно. В то же время полное видео с церемонии открытия доступно для просмотра.

Стоит отметить, что в МОК не сообщили о причине удаления этого видео. Тем не менее пользователи социальных сетей предположили, что это связано с негативной реакцией общественности.

Как известно, на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже трансгендеры сделали пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". Это вызвало немало критики среди зрителей и даже политиков разных стран.

Это не единственный казус, произошедший во время открытия Олимпиады. Когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале Игр, на площади Трокадеро подняли перевернутый олимпийский флаг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут украинские олимпийцы в Париже. Как и любое событие, Игры не обходятся без скандалов.