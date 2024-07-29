"Тайная вечеря" или олимпийские боги: ChatGPT ответил, на что ему больше похоже скандальное шоу с трансгендерами на Олимпиаде 2024

Мы показали двум ИИ скриншот с мероприятия и картины и попросили сравнить

В пятницу во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году разразился религиозный скандал. Часть шоу на открытии была посвящена инклюзивности: в одной из сцен пригласили драг-квин, которых рассадили за длинным столом с одной стороны.

Композиция напомнила публике картину Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря", что вызвало возмущение верующих, ведь вроде бы вместо 12 апостолов и Христа за столом сидели переодетые мужчины. Уже потом на стол вынесли полуобнаженного певца в образе античного бога Диониса, намекавшего на Олимпийские игры и сюжет с олимпийскими богами соответственно.

Позже организаторы извинились перед христианским сообществом за недоразумение. Режиссер-постановщик вступительного шоу Олимпийских игр Томас Жолли объяснил западным СМИ, что вдохновлялся якобы другой картиной — "Пиром богов" Яна ван Бейлерта, пишет проект "По той бік новин". В сети возник спор, действительно ли авторы никоим образом не использовали намеки на "Тайный ужин". Части людей действительно перформанс напоминает картину с мифическим сюжетом.

В сети спорят, действительно ли в сцене есть что-то вроде Тайного ужина

Можете посмотреть, как выглядит сама сцена на открытии Игр, одна из версий "Тайной вечери" и "Пир Богов". Мы же решили спросить у нейросетей, на что похож им этот фрагмент с открытия Олимпийских игр 2024 года. Спросили ChatGPT-4о и его конкурента Claude AI. Оба показали сначала скриншот с открытия "ОИ", а затем картины.

Результаты:

ChatGPT после просмотра обеих картин сказал, что это больше напоминает "Святой ужин" по четырем критериям: композиция, позиции фигур, антураж, элементы сцены.

Ответ ChatGPT

Сlaude AI даже несмотря на другие картины, сразу отметил, что сцена из драг-квин напоминает "Тайную вечерю". Также он смог в темноте разглядеть Эйфелеву башню и предположить, что действие происходит в Париже.

Claude AI

Соответственно, ИИ не может согласиться с тем, что сцена на открытии Олимпийских игр изначально напоминала "Пир богов". Однако по мнению обеих нейросетей, совпадение возможно из-за того, что сцена "Тайной вечери" является очень популярным образом в западной культуре и многие создатели даже бессознательно могут использовать подобные элементы.

Напомним, что это не единственный конфуз на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Раньше там перепутали флаги нескольких стран. Среди прочего "Телеграф" рассказывал о ценах на еду и прочее на Олимпийских играх.