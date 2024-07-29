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"Тайная вечеря" или олимпийские боги: ChatGPT ответил, на что ему больше похоже скандальное шоу с трансгендерами на Олимпиаде 2024

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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У нейросетей получился однозначный ответ Новость обновлена 29 июля 2024, 17:53
У нейросетей получился однозначный ответ. Фото Коллаж "Телеграф"

Мы показали двум ИИ скриншот с мероприятия и картины и попросили сравнить

В пятницу во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году разразился религиозный скандал. Часть шоу на открытии была посвящена инклюзивности: в одной из сцен пригласили драг-квин, которых рассадили за длинным столом с одной стороны.

Композиция напомнила публике картину Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря", что вызвало возмущение верующих, ведь вроде бы вместо 12 апостолов и Христа за столом сидели переодетые мужчины. Уже потом на стол вынесли полуобнаженного певца в образе античного бога Диониса, намекавшего на Олимпийские игры и сюжет с олимпийскими богами соответственно.

Позже организаторы извинились перед христианским сообществом за недоразумение. Режиссер-постановщик вступительного шоу Олимпийских игр Томас Жолли объяснил западным СМИ, что вдохновлялся якобы другой картиной — "Пиром богов" Яна ван Бейлерта, пишет проект "По той бік новин". В сети возник спор, действительно ли авторы никоим образом не использовали намеки на "Тайный ужин". Части людей действительно перформанс напоминает картину с мифическим сюжетом.

Скандал с "Тайным ужином" на Олипмийских играх — пользователи сети спорят, действительно ли сцена имеет совпадения
В сети спорят, действительно ли в сцене есть что-то вроде Тайного ужина

Можете посмотреть, как выглядит сама сцена на открытии Игр, одна из версий "Тайной вечери" и "Пир Богов". Мы же решили спросить у нейросетей, на что похож им этот фрагмент с открытия Олимпийских игр 2024 года. Спросили ChatGPT-4о и его конкурента Claude AI. Оба показали сначала скриншот с открытия "ОИ", а затем картины.

Результаты:

ChatGPT после просмотра обеих картин сказал, что это больше напоминает "Святой ужин" по четырем критериям: композиция, позиции фигур, антураж, элементы сцены.

ChatGPT объясняет, почему сканальная сцена по открытию Олимпийских игр больше похожа на "Тайный ужин"
Ответ ChatGPT

Сlaude AI даже несмотря на другие картины, сразу отметил, что сцена из драг-квин напоминает "Тайную вечерю". Также он смог в темноте разглядеть Эйфелеву башню и предположить, что действие происходит в Париже.

ChatGPT объясняет, почему сканальная сцена по открытию Олимпийских игр больше похожа на "Тайный ужин"
Claude AI

Соответственно, ИИ не может согласиться с тем, что сцена на открытии Олимпийских игр изначально напоминала "Пир богов". Однако по мнению обеих нейросетей, совпадение возможно из-за того, что сцена "Тайной вечери" является очень популярным образом в западной культуре и многие создатели даже бессознательно могут использовать подобные элементы.

Напомним, что это не единственный конфуз на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Раньше там перепутали флаги нескольких стран. Среди прочего "Телеграф" рассказывал о ценах на еду и прочее на Олимпийских играх.

Теги:
#Олимпийские игры #Тайная вечеря #Искусственный интеллект #Олимпийские игры-2024 #ИИ