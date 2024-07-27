"Тайная вечеря" с трансгендерами обернулась скандалом: почему шоу открытия Олимпиады во Франции захейтили

Олимпийские игры начались с целого ряда скандалов

Во Франции 27 июля состоялось торжественное открытие Олимпийских игр 2024. Однако его организаторы несколько переборщили с эпатажностью, что привело к тому, что ее восприняли крайне неоднозначно.

В частности, главным поводом для скандала стало якобы оскорбление чувств христиан из-за попытки воспроизвести фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, на котором изображен Иисус вместе с учениками. Поскольку в сцене во Франции приняли участие мужчины в женской одежде, то это вызвало негативную реакцию от консервативных европейцев и, конечно же, от россиян.

Сцену также осудил епископат Франции, который и вовсе сообщил, что сцена содержала элементы насмешек над христианами.

"Сегодняшним утром наши мысли с христианами со всех уголков мира, которых затронули крайность и провокационность некоторых сцен (церемонии открытия Олимпиады). Мы надеемся, что они понимают, что олимпийский праздник выходит далеко за рамки идеологических пристрастий нескольких художников", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что сцена "Тайной вечери" является одной из излюбленных в массовой культуре и ее неоднократно использовали в кинематографе, мультипликации, видеоклипах и даже в рекламе (включая гигантов Apple и Levi's). Поэтому можно предположить, что в этот раз столь негативная реакция общественности возникла из-за вызывающей одежды и трансгендерных людей.

Такое мнение в частности высказал миллиардер Илон Маск, который высказал мнение, что это было "очень неуважительно по отношению к христианам".

Впрочем, также важно отметить, что во Франции сейчас наблюдается турбулентность после необычайного роста популярности ультраправой партии Марин Ле Пен, которая едва не победила на внеочередных выборах, прошедших три недели назад.

Однако наиболее показательной была реакция в российском сегменте сети, где уже традиционно кричат о "бездуховности" и "сатанизме". В частности, в крупных российских группах в Telegram начали говорить о том, как западные публичные лица уже выстраиваются в очереди, чтобы уехать жить в Россию.

Очень показательной была реакция некоторых российских агентов влияния на Западе. Например, блогер Джексон Хинкл сравнил открытие Олимпийских игр во Франции и России. Примечательно, что его видео без упоминания контекста уже разлетелось по украинскому сегменту сети.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов объяснил, что Франция является родиной секуляризма (концепции отделения государства от религии), а также борьбы против религии и церкви, а потому подобного стоило ожидать

"Я бы удивился, если бы авторы шоу обошли вниманием французский воинственный секуляризм. А он во Франции действительно воинственен, потому что Франция традиционно наступает на религиозные ценности. Поэтому для подготовленного человека ничего скандального не произошло, все как обычно в Париже. Проводились бы Игры где-нибудь в консервативной религиозной стране (например в Саудовской Аравии), не имеющей традиций секуляризма и борьбы с религией, вы бы увидели совсем другое шоу, и это шоу не понравилось бы поклонникам секулярных взглядов", — отметил он.

Стоит отметить, что скандал возник и в феминистическом сообществе. Там обратили внимание, что олимпийский огонь несли мужчина и трансгендерный мужчина, то есть женщин из этой церемонии полностью исключили.

Не обошлось и без более "мелких" конфузов. Например, комментатор представил южнокорейских спортсменов, как делегацию КНДР, а олимпийский флаг и вовсе подняли вверх ногами.